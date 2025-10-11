MP इकरा हसन के आवास पर पहुंचने की हिंदू संगठन ने क्यों दी चेतावनी, इसके बाद हुई कैराना में पुलिस फोर्स की तैनाती

संवाद सूत्र, जागरण, कैराना (शामली)। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के आवास पर हिंदू सुरक्षा सेवा समिति के जिला सहारनपुर अध्यक्ष रोहित कुमार, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के पहुंचने की चेतावनी पर सांसद के कैराना स्थित आवास एवं आसपास पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टिगत भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया हैं। वहीं एएसपी संतोष कुमार नगर में भ्रमण कर रहे हैं।

एक सप्ताह पूर्व जनपद सहारनपुर के गांव बीराखेड़ी निवासी हिन्दू सुरक्षा सेवा समिति के जिला सहारनपुर अध्यक्ष रोहित कुमार एवं पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर कैराना सांसद इकरा हसन के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी। रोहित द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म से वीडियो डिलीट कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का पुनः वीडियो वायरल किया गया था। इस वीडियो पर सांसद के कुछ समर्थकों द्वारा टीका टिप्पणी की गई। इसकी रोहित का समर्थन करने वालों ने निंदा की। इससे धीरे-धीरे मामला तूल पकड़ गया। इसी के साथ पिछले दिनों मुख्यमंत्री के माहौल खराब करने वालों को दी गई सख्त चेतावनी पर सांसद की प्रतिक्रिया का इस संगठन ने विरोध किया।

हिन्दू सुरक्षा सेवा समिति जिला सहारनपुर अध्यक्ष रोहित एवं पदाधिकारियों व संगठन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कैराना में स्थित सांसद इकरा हसन के आवास पर पहुंच विरोध जताने की घोषणा की थी।

पुलिस प्रशासन ने संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की रोकथाम के लिए सांसद के आवास के बाहर सुरक्षा की दृष्टिगत कैराना कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री, झिंझाना कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र कसाना, इंस्पेक्टर सुदेश कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ तैनात हैं। वहीं झिंझाना मार्ग पर अंडरपास के निकट बेरिकेटिंग की गई है। यहां भी फोर्स तैनात है।

दूसरी ओर सीएचसी के समीप मार्ग पर बेरीकेटिंग कर अतिरिक्त पुलिस व पीएसी फोर्स तैनात किया गया हैं। एएसपी संतोष कुमार नगर में मौजूद रहकर व मार्गो पर भ्रमण कर गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं।

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा माहौल खराब करने वालों को दी गई सख्त चेतावनी पर सांसद ने प्रतिक्रिया दी थी। इस पर हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।