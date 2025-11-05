लोन महिलाओं के नाम पर, पैसा मैनेजर के खाते में...यूं हुआ मामले का राजफाश

जागरण संवाददाता, शामली। सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क की शाखा शामली में आडिट रिपोर्ट में शाखा प्रबंधक का फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोपित ने लोन दिलाने के नाम पर शामली की 10 महिलाओं के बैंक खातों का इस्तेमाल किया और 45 महिलाओं से लोन के रुपये अपने खाते में रुपये ट्रांसफर करा लिए थे। जांच में 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी सामने आई है। कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल कंपनी का आडिट जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



शामली के मुहल्ला दयानंद नगर में सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क की शाखा है। यहां उत्तराखंड के थाना भगवानपुर क्षेत्र निवासी मनोज कुमार पुत्र फूल सिंह बतौर शाखा प्रबंधक तैनात थे। यह कंपनी महिलाओं को 50 हजार रुपये से डेढ़ लाख रुपये के बीच सस्ती दरों पर रोजगार के लिए लोन देती है। बताया गया कि मैनेजर ने 10 महिलाओं के नाम से लोन किया और अपने परिचितों के मिलते-जुलते नाम के खातों में रुपये ट्रांसफर कर लिए। इसके अलावा 45 महिलाओं ने कंपनी से लोन ले रखा था।

मैनेजर ने सभी 45 महिलाओं से कहा कि लोन जमा कर दो, और फिर पांच लाख रुपये तक का लोन कम ब्याज पर दिला देंगे। महिलाओं से प्राप्त लोन के रुपये अपने और परिचितों के खाते में जमा कर लिए। कंपनी की ओर से 14 अगस्त को आडिट के दौरान जांच में 20 लाख 73 हजार 454 की धोखाधड़ी मिली। कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल शर्मा ने बताया कि आरोपित ने 10 महिलाओं के नाम कंपनी से लोन तो कराया, लेकिन उनके खाते में एक भी रुपये नहीं भेजा गया।