    शामली में दो पक्षों के विवाद में बीच बचाव में आए व्यक्ति की हत्या, गांव में तनाव, पुलिस तैनात

    By Abhishek Kaushik Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के वेदखेड़ी गांव में सड़क पर पड़ी मिट्टी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। बीच-बचाव करने आए इदरीश नामक व्यक्ति पर हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव है, पुलिस तैनात है और मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    जागरण संवाददाता, शामली। सड़क में पड़ी मिट्टी को लेकर दो पक्षों में गाली-गलौज हुई फिर मारपीट शुरू हो गई। बीच-बचाव में आए एक व्यक्ति के सिर में कार सवार युवकों ने लोहे की रोड मार दी। जिससे वह गंभीर घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    गुस्साए मुस्लिम पक्ष के लोगों ने थाने पहुंचकर विरोध किया पुलिस ने सभी लोगों को शांत किया। मामला दो समुदाय के बीच का होने के चलते गांव में फोर्स तैनात की गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। देर रात तक किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई।

    झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव वेदखेड़ी निवासी इरफान पुत्र गफ्फार ने अपने मकान की छत पर मिट्टी डालने के लिए मंगा रखी थी। जो सड़क में पड़ी थी। जिसको छत पर डालने में लगे हुए थे। रात करीब नौ बजे गांव निवासी विकास पुत्र इंद्रपाल, अजित फौजी अन्य लोग गाड़ी में सवार होकर वहां आए और रास्ते में पड़ी मिट्टी को लेकर दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज हुआ, इसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई।

    तभी पड़ोस में रहने वाला 48 वर्षीय इदरीश पुत्र कादिर बीच-बचाव के लिए आया तो कर सवार युवकों ने उसके सिर में रोड से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर घायल हो गया। घायल को अस्पताल के लिए लेकर गए जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस बीच ग्रामीण शव लेकर थाने पहुंचे और हंगामा किया।

    सूचना पर सीओ कैरना भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर शांत किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में पुलिस तैनात की गई। इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में भी लिया है उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस प्रकरण में कोई तहरीर पुलिस को नहीं मिली।

    पूरी घटना सीसीटीवी में कैद

    विवाद और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। दो समुदाय के बीच मामला होने के चलते गांव में पुलिस को तैनात किया गया।