मेरे पास 12 गोलियां हैं और तुम चार, किसे कितनी गोली मारूं! ... मस्कट बंदूक हाथ में थी और ग्रामीण दहशतजदा

संवाद सूत्र, जागरण, चौसाना (शामली)। चौसाना के गांव नाई नंगला जाटान में शुक्रवार रात एक युवक ने मस्कट बंदूक लेकर पूरे गांव में दहशत फैला दी। खुलेआम परिवार के लोगों को कहा कि-'मेरे पास 12 गोलियां हैं, और तुम चार, बताओ किसको कितनी गोली मारूं।' सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चौसाना क्षेत्र के नाई नंगला जाटान में शुक्रवार रात लगभग 10 बजे से लेकर अलसुबह तक अमित गलियों में घूमता रहा और घर के अंदर खड़े अपने स्वजन को धमकी देता। इस दौरान बोल रहा था कि मेरे पास 12 गोलियां हैं, और तुम चार हो। किसको कितनी मारूं। उसके हाथ में बंदूक देखकर पूरा परिवार सहम गया और घर में खुद को घर में बंद कर लिया। गांव के लोगों ने भी दरवाजे-खिड़कियां बंद कर लीं।