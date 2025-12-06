Language
    मेरे पास 12 गोलियां हैं और तुम चार, किसे कितनी गोली मारूं! ... मस्कट बंदूक हाथ में थी और ग्रामीण दहशतजदा

    By Abhishek Kaushik Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    शामली के चौसाना में एक युवक ने मस्कट बंदूक लेकर गांव में दहशत फैला दी। उसने अपने परिवार को गोलियां मारने की धमकी दी, जिससे गांव में डर का माहौल बन गया ...और पढ़ें

    शामली के चौसाना में एक युवक ने मस्कट बंदूक लेकर गांव में दहशत फैला दी। उसने अपने परिवार को गोलियां मारने की धमकी दी, जिससे गांव में डर का माहौल बन गया। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, चौसाना (शामली)। चौसाना के गांव नाई नंगला जाटान में शुक्रवार रात एक युवक ने मस्कट बंदूक लेकर पूरे गांव में दहशत फैला दी। खुलेआम परिवार के लोगों को कहा कि-'मेरे पास 12 गोलियां हैं, और तुम चार, बताओ किसको कितनी गोली मारूं।' सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    चौसाना क्षेत्र के नाई नंगला जाटान में शुक्रवार रात लगभग 10 बजे से लेकर अलसुबह तक अमित गलियों में घूमता रहा और घर के अंदर खड़े अपने स्वजन को धमकी देता। इस दौरान बोल रहा था कि मेरे पास 12 गोलियां हैं, और तुम चार हो। किसको कितनी मारूं। उसके हाथ में बंदूक देखकर पूरा परिवार सहम गया और घर में खुद को घर में बंद कर लिया। गांव के लोगों ने भी दरवाजे-खिड़कियां बंद कर लीं।

    ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शनिवार सुबह करीब छह बजे आरोपित के छोटे भाई पवित पुत्र नरेंद्र ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपित को मस्कट सहित काबू कर चौसाना चौकी ले आई। बंदूक को कब्जे में लेकर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। ग्रामवासियों ने बताया कि अमित रोजाना शराब पीकर हंगामा करता है और परिवार को परेशान करता है।