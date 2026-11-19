जागरण संवाददाता, शामली। बाबरी के गांव कैड़ी में बुधवार देर रात साजिद के मकान में आग लग गई। दो गैस सिलिंडर भी तेज धमाकों के साथ फट गए। आग की चपेट में आने से साजिद की पत्नी साइदा, उनकी दो बेटियों अदन व मायरा की मौत हो गई। दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।

जिलाधिकारी प्रवीण वर्मा, एसपी एनपी सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एसपी ने बताया कि साजिद मजदूरी करते हैं और रात में कहीं बाहर गए थे। जिस कमरे में सिलिंडर फटे उसमें मां और दो बेटियां थीं जिनकी मौत हो गई।