शामली में दिल दहला देने वाला हादसा: घर की आग में फटे दो सिलिंडर, मां-बेटी समेत तीन की मौत
शामली के कैड़ी गांव में एक घर में आग लगने से दो गैस सिलेंडर फट गए। इस दर्दनाक हादसे में ...और पढ़ें
HighLights
कैड़ी गांव में घर में लगी भीषण आग।
दो गैस सिलेंडर फटने से हुआ बड़ा हादसा।
मां और दो बेटियों की दर्दनाक मौत हुई।
जागरण संवाददाता, शामली। बाबरी के गांव कैड़ी में बुधवार देर रात साजिद के मकान में आग लग गई। दो गैस सिलिंडर भी तेज धमाकों के साथ फट गए। आग की चपेट में आने से साजिद की पत्नी साइदा, उनकी दो बेटियों अदन व मायरा की मौत हो गई। दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
जिलाधिकारी प्रवीण वर्मा, एसपी एनपी सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एसपी ने बताया कि साजिद मजदूरी करते हैं और रात में कहीं बाहर गए थे। जिस कमरे में सिलिंडर फटे उसमें मां और दो बेटियां थीं जिनकी मौत हो गई।
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एक बेटा व एक बेटी दूसरे कमरे में थे जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। आग के कारणों की जांच की जा रही है।
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