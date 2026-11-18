संवाद सूत्र, कैराना (शामली)। कैराना में एक शादीशुदा मुस्लिम युवक पर हिंदू छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर बुर्का पहनाकर होटल ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। हिंदू संगठन के लोगों और योगी डा. गौतमनाथ ने उन्हें पकड़कर पुलिस के सिपुर्द किया था।

युवती के पिता ने आरोपित के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आरोपित तीन बच्चों का पिता बताया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। अब पुलिस होटल की भी जांच करेगी। हालांकि होटल का नाम तहरीर में नहीं दिया गया है।

कैराना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने सोमवार रात पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी 18 वर्षीय बेटी बीए की छात्रा है। करीब एक साल पहले उसकी पहचान कैराना के मुहल्ला आर्यपुरी निवासी जैकब से हुई थी। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने छात्रा को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया था। सोमवार को वह छात्रा को कांधला अड्डे से बहलाकर अपनी कार में बैठाकर पानीपत रोड स्थित एक होटल में ले गया। युवक ने पहचान छिपाने के लिए छात्रा को बुर्का पहना रखा था। होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया।