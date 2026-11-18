जागरण संवाददाता, शामली। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) रहे प्रवीण वर्मा ने शामली के डीएम का कार्यभार संभाल लिया है। प्रवीण वर्मा जिले के 16वें डीएम हैं। नवागत जिलाधिकारी ने मंगलवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने कार्यालय में जनसुनवाई की।

इस दौरान संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता से समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रवीण वर्मा ने 16 नवंबर की रात कलक्ट्रेट पहुंचकर कोषागार के डबल लाक में आवश्यक अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने के बाद जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला था। मंगलवार को उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताईं। कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता रहेगी।

उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए पुलिस अधीक्षक के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाएगा। विकास की नई संभावनाएं तलाशने के साथ ऐसी कार्ययोजनाओं पर जोर रहेगा, जिनसे जिले में विकास की गति तेज हो सके।