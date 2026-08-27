शामली वालों के लिए अच्छी खबर, नौ प्रमुख संपर्क मार्गों के निर्माण को मंजूरी; इससे सुधरेगी ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, शामली। प्रदेश सरकार ने शामली सदर विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति देते हुए करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से 13.94 किलोमीटर लंबे नौ प्रमुख संपर्क मार्गों के नवनिर्माण को मंजूरी दे दी है।

इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से हजारों ग्रामीणों का आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

नौ सड़कों के निर्माण के लिए बजट की पहली किस्त जारी जिले की विधानसभा शामली की नौ सड़कों के निर्माण के लिए बजट की पहली किस्त जारी कर दी गई है। स्वीकृत प्रमुख मार्गों में शामली-कैराना मार्ग पर सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल के सामने से दिल्ली-सहारनपुर रोड तक नाले की पटरी 1.10 किमी पर 1.20 करोड़ रुपये, ग्राम सुन्ना में तालाब से कृष्णा नदी तक 1.35 किमी को 89.96 लाख रुपये और कस्बा बनत में एसडीएम आवास से ग्राम सिक्का मार्ग 1.30 किमी पर 114.42 लाख रुपये खर्च होंगे।