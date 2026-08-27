अंकित बालियान हत्याकांड: CCTV फुटेज में दो बाइकों पर दिखे 4 संदिग्ध... बड़ा सवाल- शूटरों ने किसे भेजा कत्ल का वीडियो?

जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के मामले की जांच कर रही पुलिस शहर में लगे सीसीटीवी की जांच कर रही है। इसमें पुलिस के हाथ दो बाइकों पर सवार चार युवाओं की फुटेज लगी है। इन चारों को संदिग्ध मानकर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शहर में कई स्थानों पर दो बाइकों पर सवार चार युवाओं की फुटेज मिली है। एक बाइक दिल्ली और एक करनाल की तरफ जाती दिख रही है। हालांकि अभी पुलिस इन लोगों के ही हत्यारोपिक होने की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन इन्हें लेकर गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। करनाल और दिल्ली रोड से होकर वे कहां गए ? इस बिंदु की गहन जांच की जा रही है।