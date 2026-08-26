कौन थे हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान, जिनका शामली में हुआ मर्डर; मौत से एक घंटे पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो

जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की शामली में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने मौत से करीब घंटा पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो भी पोस्ट किया था। उनकी माैत की सूचना से उनके स्वजन के साथ-साथ फैन भी शोक में डूब गए हैं।

मौत से एक घंटा पहले पोस्ट किए गए अंकित बालियान के इस्टाग्राम वीडियो का स्क्रीन शॉट। हरियाणवी संस्कृति और संगीत से था अंकित काे गहरा लगाव अंकित बालियान मूल रूप से शामली जिले के गांव बंतीखेड़ा के निवासी थे। संगीत को लेकर उनमें बचपन से ही जुनून था। करीब तीन साल पहले पेशेवर स्तर पर उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।