हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, 20 राउंड फायरिंग से शामली में सनसनी
शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है, हालांकि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।
HighLights
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या।
शामली में बुधवार शाम करीब सात बजे हुई वारदात।
पुलिस मौके पर जांच में जुटी, कारण अज्ञात।
जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
शामली में बुधवार शाम करीब सात बजे हरियाणा के सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगभग 20 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शामली जिले के गांव बंतीखेड़ा के निवासी थे अंकित
अंकित बालियान मूल रूप से शामली जिले के गांव बंतीखेड़ा के निवासी थे। उन्होंने मासूम शर्मा, रानू पंजाबी आदि के साथ मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट में काम किया था। उनकी हत्या की सूचना से जिले में सनसनी फैल गई है।
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