UP Weather: आधा दिसंबर निकलने के बाद दिखा सर्दी का सितम, वेस्ट यूपी में हाईवे से लेकर गलियों तक में कोहरा

जागरण संवाददाता, शामली। सीजन के सबसे घने कोहरे ने बुधवार को जिले में जिंदगी की रफ्तार भी धीमी कर दी। हाईवे से लेकर गली-मुहल्लों तक में कोहरे का असर दिखा। वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। धूप भी चंद मिनटों के लिए निकली थी, जिसमें तल्खी नहीं थी। वहीं, बढ़ती ठंड के चलते ही सेहत भी खराब हो रही है। प्रदूषण भी लोगों को परेशान कर रहा है। सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में मरीजों की कतार लगी हुई है।

आधा दिसंबर निकलने के बाद सर्दी का सितम दिखाई देने लगा है। कोहरा भी परीक्षा ले रहा है। बुधवार को सीजन का सबसे अधिक कोहरा देखने को मिला। हाईवे से लेकर गांव-देहात और गली-मुहल्लों में भी असर रहा। इस दौरान दृश्यता बहुत कम रही। वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। कई जगहों पर तो वाहन भी भिड़ गए थे।

झिंझाना रोड पर पूर्व नहर के पास एक बाइक सवार आगे चल रही गाड़ी से टकरा गया था। गनीमत रही कि बाइक सवार को चोट नहीं आई। इसी तरह से मुजफ्फरनगर रोड पर दो कारों में टक्कर लग गई थी, जिससे दोनों ही कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। रफ्तार धीमी होने की वजह से चालक और सवार सुरक्षित रहे।

यातायात प्रभारी लाल विराट भारद्वाज ने कहा कि कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है। लापरवाही और जल्दबाजी से हादसा हो सकता है। कोहरे में हमेशा सामान्य से कम गति पर गाड़ी चलानी चाहिए। अपनी लेने में बने रहें। अन्य वाहनों से उचित दूरी बनाए रखें। लो बीम हेडलाइट्स का उपायेग करें।कोहरे में वाहनों को ओवरटेक करने से बचें। साथ ही हार्न का ज्यादा प्रयोग करें। गाड़ी के शीशे साफ रखें और मोबाइल पर ध्यान केंद्रित न हो।

घरों में भी पहुंच गया था कोहरा

बुधवार सुबह जब लोग सो कर उठे तो ठंड अधिक थी। कमरों से निकले तो घरों में भी कोहरा था। बाहर देखा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सीबी गुप्ता कालोनी निवासी अजय सिंह ने बताया कि वह सुबह की सैर के लिए प्रतिदिन जाते हैं, लेकिन ठंड और कोहरे के चलते नहीं गए। इसी तरह कमला कालोनी निवासी राजबीर चौधरी ने कहा कि अभी तक की सर्दी में बुधवार सुबह का कोहरा सबसे अधिक था। वह भी घूमने के लिए सुबह रोजाना जाते हैं, लेकिन बुधवार को नहीं गए। इसके चलते ही बुधवार को घूमने जाने वालों की संख्या कम रही।