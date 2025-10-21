यूपी में भी बढ़ने लगा AQI, अपर जिलाधिकारी ने किसानों से कर दी ये अपील

जागरण संवाददाता, शामली। दीपावली पर प्रदूषण बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने भी किसानों से फसल अवशेष न जलाने की अपील की है। इसके लिए सेटेलाइट से निगरानी शुरू कर दी गई है। धान के अवशेष व कूड़ा-पत्ती पराली जलाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि इसलिए खेत या मैदान में कोई भी अवशेष न जलाएं।

कृषि विभाग को आग जलाने की घटनाएं सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इसमें जुर्माने की कार्रवाई होती है, इसलिए धान आदि की कटाई करते समय अनिवार्य रूप से एसएमएस का प्रयोग करना सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर स्वामी बिना एसएमएस के धान की कटाई करते हुए मिलता है तो सीजर की कार्रवाई की जाएगी।

पराली फसल अवशेष व कूडा अवशेष किसी भी स्थान पर जलाया जाता है तो संबंधित को चिह्नित कर उसके विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कोई भी किसान पराली अवशेष या फिर कूड़ा न जलाएं। अक्सर कुछ लोग कूड़े को एकत्रित कर उसमें आग लगा देते है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसलिए ऐसा न करें, क्योंकि यह भी जुर्माने की कार्रवाई के दायरे में आएगा। इसके साथ ही विभाग से डी कंपोजर निश्शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।