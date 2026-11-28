जागरण संवाददाता, शामली। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए दो दिसंबर को बनत स्थित जैन कालेज आफ एजुकेशन में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में देश और प्रदेश की 15 से अधिक कंपनियां एक हजार से अधिक रिक्त पदों के साथ प्रतिभाग करेंगी। इसमें आठवीं पास से लेकर हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डिप्लोमा, बीबीए, बीसीए और बीटेक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

जिलाधिकारी प्रवीण वर्मा ने बताया कि रोजगार मेले में विपणन, वाहन उद्योग, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। मेले में टाटा मोटर्स, सुबरोज, भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टार मैनपावर, पुखराज हेल्थकेयर, युवा शक्ति फाउंडेशन, एकेएस जाब, कैरियर व्हील्स और निकिता पेपर सहित 15 से अधिक कंपनियां प्रतिभाग करेंगी।