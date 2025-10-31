'पुलिस बीस गोली मारती, एक लिखवाती है' कहने वाले चिकित्सा प्रभारी बयान से पलटे, वीडियो हुआ था वायरल
शामली में सीएचसी प्रभारी डा. दीपक चौधरी ने पुलिस मुठभेड़ पर सवाल उठाए, जिससे विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि पुलिस 20 गोली मारती है और एक लिखवाती है। बाद में उन्होंने अपने बयान से पलटते हुए खुद को बीमार बताया और पहले वीडियो को फर्जी करार दिया। डा. दीपक चौधरी के आवास से चोरी होने के बाद उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी थी।
जागरण संवाददाता, शामली। सरकारी आवास में चोरी की घटना का राजफाश नहीं होने से नाराज सीएचसी प्रभारी डा. दीपक चौधरी ने पुलिस मुठभेड़ पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि पुलिस 20 गोली मारती है और एक लिखवाती है। इस संबंध में शिकायत की जाएगी। यह सब बोलते हुए उनका एक वीडियो बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। हालांकि बाद में उनका एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वह पहले वीडियो का खंडन करते हुए खुद को बीमार बता रहे हैं।
कह रहे हैं कि मैं दिमागी रूप से परेशान रहता हूं और इलाज चल रहा है। पहला वीडियो फर्जी है, किसी ने मेरा अनजाने में वीडियो बनाया है। उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मुठभेड़ पर सवाल उठाने वाले चिकित्सा प्रभारी भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के दामाद हैं।
डा. दीपक चौधरी के सरकारी आवास से 22 अक्टूबर को साढ़े पांच लाख रुपये और कुछ फाइल चोरी हो गई थीं। अभी तक घटना का राजफाश नहीं होने से नाराज डा. दीपक चौधरी सीएचसी के अन्य चिकित्सकों और कर्मचारियोंके साथ बुधवार सुबह कोतवाली में धरने पर बैठ गए थे।
देर शाम उनका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें वह पुलिस मुठभेड़ पर सवाल उठा रहे थे। रात में ही उनका एक और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें वह अपने पहले प्रसारित वीडियो को फर्जी बता रहे हैं।
वह वीडियो में यह भी दावा कर रहे हैं कि वह 2025 के किसी भी एनकाउंटर के पोस्टमार्टम में शामिल नहीं रहे हैं।
