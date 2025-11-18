शामली में चौकी से 200 मीटर दूर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, तीन घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, शामली। दो पक्षों में रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर और लाठी डंडों से हमला किया। घटनास्थल पुलिस चौकी से महज 200 मीटर दूर होने के बावजूद हमलावर फरार हो गए। मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। सोमवार दोपहर चौसाना में पीएनबी वाली गली में आशु अपनी बर्तनों की दुकान पर बैठा था।

क्या है आरोप? आरोप है कि तभी दूसरे पक्ष से वसीम आया और गाली-गलौज करने लगा। इसका आशु ने विरोध किया था। इस दौरान आसपास के लोग एकत्र हो गए तो वसीम चला गया। आरोप है कि कुछ देर बाद वसीम अपने परिवार के कई लोगों के साथ पहुंचा और ईंट-पत्थर व लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आशु पक्ष के नवाब, आशु और एक अन्य को गंभीर चोट आई है जबकि वसीम पक्ष से भी तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं।