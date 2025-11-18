Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शामली में चौकी से 200 मीटर दूर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, तीन घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:00 AM (IST)

    चौसाना में दो पक्षों के बीच रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों से हमला किया गया। घटना पुलिस चौकी से सिर्फ 200 मीटर दूर हुई, लेकिन हमलावर फरार हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शामली। दो पक्षों में रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर और लाठी डंडों से हमला किया। घटनास्थल पुलिस चौकी से महज 200 मीटर दूर होने के बावजूद हमलावर फरार हो गए। मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। सोमवार दोपहर चौसाना में पीएनबी वाली गली में आशु अपनी बर्तनों की दुकान पर बैठा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है आरोप?

    आरोप है कि तभी दूसरे पक्ष से वसीम आया और गाली-गलौज करने लगा। इसका आशु ने विरोध किया था। इस दौरान आसपास के लोग एकत्र हो गए तो वसीम चला गया। आरोप है कि कुछ देर बाद वसीम अपने परिवार के कई लोगों के साथ पहुंचा और ईंट-पत्थर व लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आशु पक्ष के नवाब, आशु और एक अन्य को गंभीर चोट आई है जबकि वसीम पक्ष से भी तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं।

     घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी ऊन भिजवाया। पीड़ित पक्ष ने आरोपितों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले भी विवाद की शिकायत पुलिस को दी गई थी, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने से आरोपितों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि मारपीट के मामले में पूर्व में एक मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन पुलिस ने किसी आरोपित को नहीं पकड़ा। चौकी प्रभारी खूब सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।