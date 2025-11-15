खुफिया एजेंसियों के रडार पर आए अमोनियम नाइट्रेट की दुकान व गोदाम... पुलिस ने टीम के साथ की जांच-पड़ताल

जागरण संवाददाता, शामली : दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। ऐसे में उच्च अधिकारियों के आदेश पर जिले में 100 से अधिक दुकानों, पटाखा फैक्ट्री और गोदाम आदि की जांच की गई। अमोनियम नाइट्रेट के गोदामों में भी स्टाक को चेक किया गया। पुलिस-प्रशासन की संयुक्त जांच में फिलहाल सबकुछ सही मिला है, लेकिन टीम निगरानी रख रही है। देश विरोधी घटनाओं, पाकिस्तान से आतंकी कनेक्शन को लेकर शामली जिला अतिसंवेदनशील श्रेणी में है।

पिछले दिनों शामली निवासी आजाद को भी गुजरात एटीएस की टीम ने संदिग्ध आतंकी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं, दिल्ली ब्लास्ट में अभी तक की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आतंकियों की ओर से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में जिले में भी सौ से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के कृषि की दुकान-गोदाम आदि हैं। लखनऊ स्तर के अधिकारियों की ओर से निर्देश दिए गए कि समस्त दुकानों पर जांच की जाए।