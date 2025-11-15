खुफिया एजेंसियों के रडार पर आए अमोनियम नाइट्रेट की दुकान व गोदाम... पुलिस ने टीम के साथ की जांच-पड़ताल
दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल के बाद, शामली में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से सौ से अधिक दुकानों और गोदामों की जांच की। सीएफओ, एसडीएम और सीओ सहित टीम ने स्टॉक रजिस्टर की जांच की। कांधला, गढ़ीपुख्ता और थानाभवन में पटाखा फैक्ट्रियों की भी जांच की गई। जांच में सब कुछ सही पाया गया, लेकिन निगरानी जारी है।
जागरण संवाददाता, शामली : दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। ऐसे में उच्च अधिकारियों के आदेश पर जिले में 100 से अधिक दुकानों, पटाखा फैक्ट्री और गोदाम आदि की जांच की गई। अमोनियम नाइट्रेट के गोदामों में भी स्टाक को चेक किया गया। पुलिस-प्रशासन की संयुक्त जांच में फिलहाल सबकुछ सही मिला है, लेकिन टीम निगरानी रख रही है। देश विरोधी घटनाओं, पाकिस्तान से आतंकी कनेक्शन को लेकर शामली जिला अतिसंवेदनशील श्रेणी में है।
पिछले दिनों शामली निवासी आजाद को भी गुजरात एटीएस की टीम ने संदिग्ध आतंकी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं, दिल्ली ब्लास्ट में अभी तक की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आतंकियों की ओर से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में जिले में भी सौ से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के कृषि की दुकान-गोदाम आदि हैं। लखनऊ स्तर के अधिकारियों की ओर से निर्देश दिए गए कि समस्त दुकानों पर जांच की जाए।
ऐसे में पुलिस-प्रशासन की संयुक्त टीम ने शामली में अमोनियम नाइट्रेट की दुकानों, गोदाम, पटाखा फैक्ट्रियों और गोदाम आदि की जांच की। जांच टीम में सीएफओ जितेंद्र कुमार, एसडीएम सदर अर्चना शर्मा, सीओ सीटी अमरदीप मौर्य, सीओ कैराना श्याम सिंह, सीओ थानाभवन जितेंद्र कुमार और तीन थानेदार शामिल रहे। टीम की ओर से प्रत्येक दुकानों, गोदामों पर जांच की गई और रजिस्टर चेक किए गए। हालांकि जांच में सभी दुकानों पर सबकुछ ठीक मिला है। इसके अलावा कांधला क्षेत्र में पांच, गढ़ीपुख्ता में चार, थानाभवन में दो से अधिक पटाखा फैक्ट्रियों में भी बारूद की जांच की गई। साथ ही स्टाक रजिस्टर की भी जांच की गई।
