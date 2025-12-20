Language
    'साहब...! गलती हो गई, अब नहीं करेंगे गोकशी', पुलिस से गिड़गिड़ाए मुठभेड़ में घायल आरोपित

    By Abhishek Kaushik Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:10 PM (IST)

    कोतवाली पुलिस ने झिंझाना नहर पुल पर चेकिंग के दौरान कैराना की ओर से आ रहे एक टेंपो से 30 किलो गोमांस बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में राजेंद्र ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, शामली। कोतवाली पुलिस शनिवार को झिंझाना नहर पुल पर चेकिंग कर रही थी तभी पुलिस ने कैराना की तरफ से आते हुए टेंपो को रोक कर चेकिंग की। जिसमें पिछली सीट पर 30 किलो गोमांस बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपित राजेंद्र निवासी नंदू प्रसाद शामली को गिरफ्तार किया था, जिसने अपने फरार साथियों के नाम बताए थे।

    देर रात सूचना पर पुलिस ने मेरठ-करनाल हाईवे पर सिंभालका बाइपास के निकट दो लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने जंगलों में जाते समय पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए। उनसे दो तमंचे बरामद हुए हैं

    पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम

    शरीफ पुत्र मुस्तकीम और साहिल पुत्र शब्बीर निवासी पंसारियान बताया। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल जाते हुए आरोपितों ने पुलिस से माफी मांगते हुए कहा कि वह अब कभी भी गोकशी नहीं करेंगे। उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सूचना पर एएसपी सुमित शुक्ला मौके पर पहुंचे। एएसपी ने बताया कि अन्य फरार दो आरोपितों की तलाश की जा रही है। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।