'साहब...! गलती हो गई, अब नहीं करेंगे गोकशी', पुलिस से गिड़गिड़ाए मुठभेड़ में घायल आरोपित

जागरण संवाददाता, शामली। कोतवाली पुलिस शनिवार को झिंझाना नहर पुल पर चेकिंग कर रही थी तभी पुलिस ने कैराना की तरफ से आते हुए टेंपो को रोक कर चेकिंग की। जिसमें पिछली सीट पर 30 किलो गोमांस बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपित राजेंद्र निवासी नंदू प्रसाद शामली को गिरफ्तार किया था, जिसने अपने फरार साथियों के नाम बताए थे।

देर रात सूचना पर पुलिस ने मेरठ-करनाल हाईवे पर सिंभालका बाइपास के निकट दो लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने जंगलों में जाते समय पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए। उनसे दो तमंचे बरामद हुए हैं