UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव से पहले इन 43365 वोटर्स का भी लिस्ट से कटेगा नाम, डोर-टू-डोर अभियान में खुला राज

जागरण संवाददाता, शामली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2026 के मद्देनजर चल रहे मतदाता सत्यापन में मतदाता डुप्लीकेट मिले हैं। इन समस्त का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की संभावित भेजी सूची में 1.78 लाख मतदाताओं का सत्यापन कार्य पूरा किया जा चुका है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह फरवरी को किया जाएगा।

जिले में तीन स्तर पर मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इनमें मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर), दूसरा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य है। इसमें बीएलओ अधिकांश कार्य कर चुके हैं, लेकिन अभी डाटा कंपाइल एवं फीडिंग का कार्य चल रहा है।

तीसरा विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जारी है। एडीओ पंचायत जसवंत सिंह के मुताबिक, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक लाख 78 हजार 764 संभावित प्रत्याशियों का डेटा जिला निर्वाचन को भेजा था, जिसमें सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। इसमें एक लाख 35 हजार 399 मतदाता ठीक मिले है, लेकिन 43 हजार 365 मतदाता डुप्लीकेट पाए गए हैं।