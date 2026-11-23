जागरण संवाददाता, शामली। जिले में सरकारी राशन का अवैध लाभ ले रहे संपन्न लोगों के खिलाफ खाद्य एवं रसद विभाग कार्रवाई तेज करने जा रहा है। शासन से नया डाटा मिलने के बाद 32 हजार 292 राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाएगा। अपात्र पाए जाने वालों के कार्ड निरस्त होंगे। इससे पहले मार्च में विभाग 2,536 अपात्र राशन कार्ड निरस्त कर चुका है।

पांचों ब्लाक क्षेत्रों में फिलहाल कुल दो लाख 18 हजार 850 राशन कार्ड संचालित हैं। इनमें दो लाख चार हजार 85 पात्र गृहस्थी और 14 हजार 765 अंत्योदय कार्ड शामिल हैं। शासन के डिजिटल सत्यापन में ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया है, जो आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं। पूर्व की कार्रवाई में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले, गाड़ियों और आलीशान मकानों के मालिकों के कार्ड निरस्त किए गए थे।

नए चरण में मिले 32,292 कार्डों के डाटा की जांच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तय 24 मानकों पर होगी। इनमें चार पहिया वाहन का स्वामित्व, आयकरदाता होना और लगातार छह महीने तक राशन न लेना शामिल है। नगर निकायों और जिले की 230 ग्राम पंचायतों में भी सत्यापन कराया जाएगा।