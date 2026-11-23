जागरण संवाददाता, बस्ती। भारत सरकार के अपात्र राशनकार्ड धारकों में 19036 ऐसे लोगों की सूची भेजी है जो मृत होने के बाद भी खाद्यान्न उठान कर रहे हैं। विभागीय लागिन पर 10923 लोगों को राज्य सरकार ने सत्यापन के लिए प्रेषित किया है। सत्यापन में पाया गया कि 10205 लोग ऐसे हैं जो मृतक होने के बाद भी खाद्यान्न ले रहे हैं। सूची में 11 ऐसे लोग पाए गए हैं जो जीवित होते हुए भी मृतक सूची में नाम दर्ज हैं।

मार्च, जुलाई व दिसंबर माह में विभाग कोटेदारों से मृतक की सूची मांगता है। जिसके आधार पर उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जाता है। इसमें संबंधित का मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार के सदस्य कोटेदार को मुहैया कराते हैं। इस प्रमाण पत्र के आधार पर ही राशन कार्ड से मृतक का नाम हटाया जाता है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग है जों खाद्यान्न लाभ लेने के चक्कर में कोटेदार को मृत्यु प्रमाण पत्र ही नहीं उपलब्ध कराते हैं। जबकि कुछ विभागीय डाटा गड़बड़ी के कारण मृतक होते हुए भी लाभ ले रहे हैं।