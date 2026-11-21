संवाद सूत्र, बस्ती। रामरेखा मंदिर परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के दौरान चोरों ने जमकर हाथ साफ किया। भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने चार महिलाओं के गले से सोने के लॉकेट और मंगलसूत्र चोरी कर लिए।

इतना ही नहीं, जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव की जेब से 10 हजार रुपये भी गायब हो गए। वहीं, ड्यूटी पर आए पैकोलिया थाना क्षेत्र निवासी एक सफाईकर्मी का पर्स भी चोरी हो गया।

पहली घटना रामरेखा मंदिर के पास रहने वाली उमा देवी के साथ हुई। वह गले में सोने का लॉकेट पहने हुए थीं। समारोह के दौरान भोजन करते समय किसी ने उनका लॉकेट चोरी कर लिया। दूसरी घटना तुरसी गांव निवासी सरिता के साथ हुई, जिनका मंगलसूत्र गायब हो गया। तीसरी घटना इटावा गांव निवासी इंदु के साथ हुई।