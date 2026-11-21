राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में जरूरतमंदों को नए राशन कार्ड 30 दिनों के भीतर मिले, इसकी पूरी निगरानी अब मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल निगरानी प्रणाली को प्रभावी करने हेतु तेजी से बड़ा कदम उठाया गया है।

इस प्रणाली से सभी जिला और अनुमंडल कार्यालय को लिंक किया गया है। चूंकि, राज्य सरकार ने एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर से नए लोगों को राशन कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। इस साल राज्य में 23.75 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड से जोड़ा गया है। वैसे राज्य में कुल दो करोड़ नौ लाख राशन कार्ड हैं, जिनसे आठ करोड़ 48 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

खास बात यह कि नए राशन कार्ड के आवेदन और नाम जोड़ने की प्रक्रिया को स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। मुख्यालय के सर्वर पर सीधे डेटा अपलोड होने से यह ट्रैक करना आसान हो गया है कि किस जिला, अनुमंडल (एसडीओ) या प्रखंड में कितने आवेदन लंबित हैं।

पात्र परिवारों का नया कार्ड आवेदन के 30 दिनों के भीतर बनना सुनिश्चित हो, इसके लिए मुख्यालय स्तर से हर जिले के दैनिक निष्पादन की भी निगरानी की जा रही है, ताकि तकनीकी समस्याओं या लापरवाही के कारण कोई भी पात्र परिवार वंचित न रहे।

एक माह के अंदर नए लोगों के दिए आवेदन पर राशन कार्ड बनाना अनिवार्य है। इसलिए मुख्यालय स्तर पर पदस्थापित अधिकारी नए आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया की भी गहन निगरानी करने में जुटे हैं। राज्य में करीब 60 हजार पीडीएस दुकानों को भी डिजिटल मानीटरिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है।

इसके तहत फेयर प्राइस शाप मैनेजमेंट सिस्टम (एफपीएसएमएस) लागू किया गया है। इससे डिजिटल तराजू का रियल-टाइम डेटा सीधे मुख्यालय के सर्वर पर जाता है, जिससे अनाज के उठाव, वितरण और बचे हुए स्टाक में किसी भी अनियमितता पर कंट्रोल रूम में तुरंत अलर्ट मिल जाता है।