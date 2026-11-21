संवाद सहयोगी, कटिहार। सुपर फूड मखाने को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अंतर्गत आत्मा के मार्गदर्शन में पहल की गई है।

प्रगतिशील किसान सुमित सहगल मखाने से बने मूल्य संवर्धित उत्पादों को प्रदर्शित करने दुबई जाएंगे। वे सात दिसंबर को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित जिटेक्स समिट 2026 में भाग लेंगे।

जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन में भारत सहित 180 देश और 400 से अधिक सरकारी संस्थाएं एवं मंत्रालय शामिल होंगे।

इंडिया पवेलियन के साथ बिहार के कटिहार की जटा एलकेओ एफपीओ संस्था भी भाग लेगी। सहगल को बिहार और सीमांचल के मखाना उत्पाद वैश्विक निवेशकों, उद्यमियों, व्यापारिक प्रतिनिधियों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े लोगों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।