राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार दौरे में विपक्ष पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि तीन दशक पहले बिहार ने देश को उम्मीद और विश्वास की राह दिखाई थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन का नया भरोसा कायम हुआ।

बिहार विकास की लंबी यात्रा तय कर यहां तक पहुंचा है। अब डबल इंजन की सरकार में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। बिहार में अब घोटालों की जगह निवेश की चर्चा हो रही है। पिछले एक साल में राज्य में करीब दो लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए हैं। विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। वे शनिवार को बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के एक वर्ष पूरे होने पर वैशाली जिले में विकसित 12 एकड़ जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गंगा नदी पर नवनिर्मित नीतीश सेतु समेत 37 हजार करोड़ की 227 परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, कार्यारंभ एवं शुभारंभ किया। उन्होंने नीतीश सेतु (कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल) से गमछा लहरा कर लोगों का अभिवादन किया। इसके पूर्व पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य नेतागण ने उनका स्वागत किया। छठ की शुभकामनाओं के साथ शुरू किया भाषण उन्होंने लोकतंत्र की धरती वैशाली से बिहार की मिट्टी को नमन किया। उन्होने कहा कि अभी छठ महापर्व संपन्न हुआ है। माताओं-बहनों ने निर्जला व्रत रखकर सबकी मंगलकामना की है। छठी मैया के आशीर्वाद से आज बिहार में विकास का पर्व मनाया जा रहा है।

एनडीए सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने गठबंधन के सभी घटक दलों को शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि नीतीश ने बिहार की सेवा की है और प्रदेश में सुशासन का भरोसा मजबूत किया है।

नीतीश के आशीर्वाद से सम्राट चौधरी भी बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की आत्मा का आशीर्वाद भी उन्हें मिल रहा होगा। प्रधानमंत्री ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का नाम नीतीश सेतु रखे जाने को पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान का प्रतीक बताया।

विकास योजनाओं से बढ़ रहा बिहार: पीएम मोदी उन्होंने कहा कि बिहार में सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। बिहार में हाईवे परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ऊर्जा और शहरी विकास के क्षेत्र में भी तेजी से काम हो रहा है।