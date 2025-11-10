गंगा बचाओ अभियान में दौड़े एसडीएम न्यायिक... 3.30 मिनट की दौड़ महज दो घंटे दो मिनट में पूरी की

जागरण संवाददाता, शामली। उत्तराखंड में स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, अविरल गंगा बनाए रखने को गंगा बचाओ अभियान के तहत आयोजित मैराथन में जिला कलक्ट्रेट के डिप्टी कलक्टर एवं एसडीएम न्यायिक हामिद हुसैन ने प्रतिभाग किया। एसडीएम ने 3.30 घंटे की दौड़ महज 122 मिनट में पूरी कर जिले का नाम रोशन किया। एसडीएम के लौटने पर जिलाधिकारी ने उन्हें मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा बचाओ अभियान के तहत विवेकानंद फाउंडेशन की ओर से एक मैराथन कराई गई थी, जिसमें स्वेच्छा से कोई भी प्रतिभाग कर सकता था, जिसमें 600 लोगों ने प्रतिभाग किया। शामली की ओर से एसडीएम न्यायिक हामिद हुसैन ने प्रतिभाग किया। इसका उद्देश्य था कि दौड़ से जहां हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं पर इसके माध्यम से गंगा को साफ स्वच्छ एवं निर्मल रखने के लिए हर व्यक्ति को योगदान करना चाहिए।