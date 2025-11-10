Language
    गंगा बचाओ अभियान में दौड़े एसडीएम न्यायिक... 3.30 मिनट की दौड़ महज दो घंटे दो मिनट में पूरी की

    By Anuj Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:46 PM (IST)

    उत्तराखंड में गंगा बचाओ अभियान के तहत आयोजित मैराथन में शामली के एसडीएम हामिद हुसैन ने भाग लिया। उन्होंने 21.10 किलोमीटर की दौड़ को 122 मिनट में पूरा करके जिले का नाम रोशन किया। जिलाधिकारी ने उन्हें सम्मानित किया और युवाओं को प्रेरित किया। इस दौड़ का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए जागरूकता फैलाना था।

    शामली कलक्ट्रेट में एसडीएम न्यायिक हामिद हुसैन को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते डीएम अरविंद कुमार चौहान। सौः सूचना विभाग

    जागरण संवाददाता, शामली। उत्तराखंड में स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, अविरल गंगा बनाए रखने को गंगा बचाओ अभियान के तहत आयोजित मैराथन में जिला कलक्ट्रेट के डिप्टी कलक्टर एवं एसडीएम न्यायिक हामिद हुसैन ने प्रतिभाग किया। एसडीएम ने 3.30 घंटे की दौड़ महज 122 मिनट में पूरी कर जिले का नाम रोशन किया। एसडीएम के लौटने पर जिलाधिकारी ने उन्हें मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

    उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा बचाओ अभियान के तहत विवेकानंद फाउंडेशन की ओर से एक मैराथन कराई गई थी, जिसमें स्वेच्छा से कोई भी प्रतिभाग कर सकता था, जिसमें 600 लोगों ने प्रतिभाग किया। शामली की ओर से एसडीएम न्यायिक हामिद हुसैन ने प्रतिभाग किया। इसका उद्देश्य था कि दौड़ से जहां हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं पर इसके माध्यम से गंगा को साफ स्वच्छ एवं निर्मल रखने के लिए हर व्यक्ति को योगदान करना चाहिए।

    जिले से एसडीएम ने मैराथन दौड़ में प्रतिभाग कर दो घंटे दो मिनट में 21.10 किलोमीटर मैराथन दौड़ पूरी की। इसके बाद सोमवार को उनका जनपद पहुंचने पर स्वागत किया गया। साथ ही जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने उन्हें मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डीएम ने बधाई देते हुए कहा कि इससे जनपद के युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और वे भी जनपद का नाम रोशन करेंगे। डीएम ने कहा कि गंगा हमारी एक नदी नहीं बल्कि हमारे देश की संस्कृति है, सभ्यता है, धरोहर है। इसलिए इसको स्वच्छ रखने के लिए सभी को अपना सहयोग प्रदान करना होगा।