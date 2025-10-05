मुरादाबाद में लूट कर सरायतरीन में बेचे गए जेवर, पुलिस को देखते ही सराफ ने की ये हरकत

मुरादाबाद पुलिस ने सरायतरीन में छापा मारकर लूट के जेवर बरामद किए। एक गिरफ्तार लुटेरे ने बताया कि लूटा गया माल यहाँ बेचा गया था। पुलिस के आने पर सराफ भाग गया लेकिन व्यापारियों की मदद से जेवर बरामद हो गए। पुलिस ने सराफ को चेतावनी देकर छोड़ दिया। यह मामला मुरादाबाद में हुई लूट से जुड़ा है जिसकी जांच जारी है।

संवाद सहयोगी, संभल । मुरादाबाद में हुई लूटपाथ के जेवर संभल के सराय तरीन में सराफ के यहां बेचे गए। मुरादाबाद पुलिस लुटेरे के साथ यहां पहुंची और उसकी निशानदेही पर सराफ की दुकान पर छापा मारा। पुलिस को देखते ही सराफ तो दुकान छोड़कर भाग गया, लेकिन बाद में अन्य व्यापारियों की मदद से लूट का बेचा गया जेवर बरामद कर लिया गया।

बता दें कि 11 सितंबर को मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद 20 सितंबर को भी मुरादाबाद के ही सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में महिलाओं के साथ लूटपाथ की गई थी। मुरादाबाद पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी थी।

लुटेरे ने क्या दी जानकारी? बताते हैं कि पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया, जिसने लूटा गया जेवर संभल के सरायतरीन में एक सराफ के यहां बेचा जाना बताया गया। इसी के आधार पर रविवार की दोपहर मुरादाबाद के मझोला थाना पुलिस एक आरोपित को लेकर हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन पहुंची और स्थानीय पुलिस को साथ लेकर लुटेरे की निशानदेही पर सराफ की दुकान पर पहुंच गई।

बताते हैं कि पुलिस को देखते ही सराफ सतेंद्र कुमार पुलिस को देखते ही भाग गया। पुलिस की कार्रवाई को देख व्यापारियों में खलबली मच गई। एकत्र हुए व्यापारियों ने पुलिस से वार्ता की और मामले को वहीं रफा दफा करने का आग्रह किया।