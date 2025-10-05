15 साल पहले हुई थी पिता की हत्या, बदला लेने के लिए बेटे में जेल से लौटे आरोपी को गोली से उड़ाया

चौसाना में 15 साल पहले पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बेटे ने जयवीर नामक हत्यारोपित को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। जयवीर 2011 में राहुल के पिता की हत्या के मामले में 11 साल की सजा काट चुका था। राहुल ने बदला लेने के लिए योजना बनाई और जयवीर के परिवार से मेलजोल रखा।

संवाद सूत्र, चौसाना । 15 साल पहले हुई पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक युवक ने हत्या आराेपित को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस गंभीर हालत में झिंझाना अस्पताल लेकर पहुंची जहां चिकित्सकों ने भी मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पर फोरेंसिक टीम, सीओ मौके पर पहुंचे। स्वजन की ओर से आरोपित को नामजद करते हुए तहरीर दी गई। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी। झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव मंगलौरा निवासी 45 जयवीर पुत्र ब्रजपाल शनिवार शाम साढ़े छह बजे खेत से घर के लिए लौट रहा था। जब वह यमुना बांध के निकट पहुंचा तो राहुल उर्फ छोटू पुत्र सत्यभान ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

रास्ते में हो गई जयवीर की मौत पुलिस और ग्रामीणों ने घायल को झिंझाना सीएचसी लेकर चले, लेकिन रास्ते में ही जयवीर सिंह की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि जयवीर की गांव निवासी राहुल उर्फ छोटू ने हत्या करने की सूचना मिल है। स्वजन की ओर से मिली तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर रहे है। शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। आरोपित की तलाश की जा रही है।

2011 में जयवीर ने की थी राहुल के पिता की हत्या ग्रामीणों के अनुसार मृतक जयवीर व हत्यारोपित राहुल के पिता ब्रजपाल का आपस में आना-जाना था । वर्ष 2011 मे जयवीर ने ब्रजपाल को गोली मार दी थी। हत्याकांड में दर्ज मामले में जयवीर 11 साल की सजा काट चुका था और तीन सालो से परिवार के संग शांति से जीवन यापन कर रहा था।