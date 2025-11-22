मकान के नीचे पानी के पाइप में जा घुसा पिल्ला, घंटों की गई मशक्कत... एनिमल शेल्टर की टीम यूं निकाला

जागरण संवाददाता, शामली। मुहल्ला गुजरातियान में पानी के पाइप से एक पिल्ला मकान के नीचे घुस गया। करीब दो घंटे तक वह पाइप में फंसने के कारण रोता रहा। मुहल्लेवासियों की सूचना पर लोकी एनिमल शेल्टर की टीम मौके पर पहुंची और फर्श तोड़कर करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद पिल्ले को निकाला। हालांकि इस दौरान मकान मालिक ने विरोध भी किया था, जिस पर पुलिस भी पहुंच गई थी।

कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला गुजरातियान में रोहित का घर है। बताया गया कि बुधवार शाम एक पिल्ला पाइप के जरिए मकान के नीचे घुस गया, और निकल नहीं पाया। करीब दो घंटे तक वह रोता रहा। परिवार और आसपास के लोग नाली में ही पिल्ले की तलाश कर रहे थे। तभी एक महिला ने बताया कि उसने एक पिल्ले को पाइप में घुसते हुए देखा था। किसी ने लोकी एनिमल शेल्टर को सूचना दी। संचालक सागर सहरावत टीम के साथ पहुंचे और पिल्ले को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन पिल्ला मकान में दो फिट गहरे पाइप में फंसा था, इसलिए पिल्ले को बचाते हुए फर्श तोड़ने की बात कही गई।