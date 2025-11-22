Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मकान के नीचे पानी के पाइप में जा घुसा पिल्ला, घंटों की गई मशक्कत... एनिमल शेल्टर की टीम यूं निकाला

    By Akash Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:20 PM (IST)

    शामली के मुहल्ला गुजरातियान में एक पिल्ला पानी के पाइप से घर के नीचे घुस गया। लोकी एनिमल शेल्टर की टीम ने छह घंटे की मशक्कत के बाद फर्श तोड़कर उसे बचाया। मकान मालिक के विरोध के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल, पिल्ले का उपचार चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शामली के मुहल्ला गुजरातियान में मकान के अंदर पाइप में फंसे पिल्ले को निकलते टीम के लोग। सौः इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, शामली। मुहल्ला गुजरातियान में पानी के पाइप से एक पिल्ला मकान के नीचे घुस गया। करीब दो घंटे तक वह पाइप में फंसने के कारण रोता रहा। मुहल्लेवासियों की सूचना पर लोकी एनिमल शेल्टर की टीम मौके पर पहुंची और फर्श तोड़कर करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद पिल्ले को निकाला। हालांकि इस दौरान मकान मालिक ने विरोध भी किया था, जिस पर पुलिस भी पहुंच गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला गुजरातियान में रोहित का घर है। बताया गया कि बुधवार शाम एक पिल्ला पाइप के जरिए मकान के नीचे घुस गया, और निकल नहीं पाया। करीब दो घंटे तक वह रोता रहा। परिवार और आसपास के लोग नाली में ही पिल्ले की तलाश कर रहे थे। तभी एक महिला ने बताया कि उसने एक पिल्ले को पाइप में घुसते हुए देखा था। किसी ने लोकी एनिमल शेल्टर को सूचना दी। संचालक सागर सहरावत टीम के साथ पहुंचे और पिल्ले को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन पिल्ला मकान में दो फिट गहरे पाइप में फंसा था, इसलिए पिल्ले को बचाते हुए फर्श तोड़ने की बात कही गई।

    मकान मालिक ने मना कर दिया और हंगामा शुरू हो गया। इस बीच कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। एनिमल शेल्टर के संचालक ने फर्श ठीक कराने की बात कही, जिसके बाद मकान मालिक फर्श सहमत हुए। रात करीब साढ़े 12 बजे फर्श के बाद पाइप तोड़कर पिल्ले को निकाला गया। टीम पिल्ले को लेकर शेल्टर पहुंची। फिलहाल पिल्ले का उपचार चल रहा है। सागर ने बताया कि पाइप में पानी चलने के कारण पिल्ले को ठंड लग गई थी, जिससे वह बीमार हो गया है। थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि सूचना पर पुलिस गई थी। बाद में किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई।