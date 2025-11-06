Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पबजी पर दोस्ती, मुंबई में दुष्कर्म... शामली से गिरफ्तारी

    By Akash Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:13 PM (IST)

    शामली के एक युवक ने पबजी गेम के जरिए मुंबई की युवती से दोस्ती की और उसे प्रेम जाल में फंसाया। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से कई बार दुष्कर्म किया। पांच साल बाद शादी से इनकार करने पर युवती ने मुंबई में मुकदमा दर्ज कराया। मुंबई पुलिस ने शामली पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को मुंबई ले गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    शामली कोतवाली में मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आरोपित युवक। जागरण

    जागरण संवाददाता, शामली। पबजी गेम खेलने के दौरान शामली निवासी एक युवक ने पहले मुंबई की युवती से दोस्ती की और फिर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। इसके बाद मुंबई जाकर कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि पांच साल से आरोपित शादी का झांसा दे रहा था और अब उसने इन्कार कर दिया। दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर मुंबई पुलिस ने गुरुवार को शामली पहुंचकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। शाम को मुंबई पुलिस आरोपित को अपने साथ लेकर मुंबई रवाना हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    कोविड काल के दौरान भारत सरकार ने पबजी समेत कई आनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया था। बावजूद इसके पीडीएफ फाइल के जरिए युवा पबजी गेम खेल रहे हैं। साल 2020 में शामली के मुहल्ला मनिहारान निवासी नदीम की दोस्ती पबजी गेम खेलने के दौरान मुंबई के बांद्रा थाना क्षेत्र निवासी एक युवती के साथ हुई गई थी और फिर प्रेम-प्रसंग की शुरुआत हो गई। 2025 तक दो बार युवक मुंबई में युवती से मिलने गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान युवक ने शादी का झांसा भी दिया।

    अब युवक की ओर से शादी से इन्कार करने के बाद युवती ने मुंबई के बांद्रा थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार को मुंबई के बांद्रा थाने की पुलिस शामली कोतवाली पहुंची और युवक की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी। इसके बाद पुलिस ने शहर के वर्मा मार्केट से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित का मेडिकल परीक्षण कराया और फिर पुलिस उसे अपने साथ मुंबई लेकर रवाना हो गई।

    मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपित ने पबजी गेम के जरिये दोस्ती की थी, और फिर प्रेमजाल में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया था। दोनों ही मुस्लिम हैं। वहीं, कोतवाली थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि मुंबई पुलिस दुष्कर्म के प्रकरण में वांछित चल रहे आरोपित की गिरफ्तारी के लिए आइ थी। आरोपित को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।