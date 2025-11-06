पबजी पर दोस्ती, मुंबई में दुष्कर्म... शामली से गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, शामली। पबजी गेम खेलने के दौरान शामली निवासी एक युवक ने पहले मुंबई की युवती से दोस्ती की और फिर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। इसके बाद मुंबई जाकर कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि पांच साल से आरोपित शादी का झांसा दे रहा था और अब उसने इन्कार कर दिया। दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर मुंबई पुलिस ने गुरुवार को शामली पहुंचकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। शाम को मुंबई पुलिस आरोपित को अपने साथ लेकर मुंबई रवाना हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



कोविड काल के दौरान भारत सरकार ने पबजी समेत कई आनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया था। बावजूद इसके पीडीएफ फाइल के जरिए युवा पबजी गेम खेल रहे हैं। साल 2020 में शामली के मुहल्ला मनिहारान निवासी नदीम की दोस्ती पबजी गेम खेलने के दौरान मुंबई के बांद्रा थाना क्षेत्र निवासी एक युवती के साथ हुई गई थी और फिर प्रेम-प्रसंग की शुरुआत हो गई। 2025 तक दो बार युवक मुंबई में युवती से मिलने गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान युवक ने शादी का झांसा भी दिया।

अब युवक की ओर से शादी से इन्कार करने के बाद युवती ने मुंबई के बांद्रा थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार को मुंबई के बांद्रा थाने की पुलिस शामली कोतवाली पहुंची और युवक की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी। इसके बाद पुलिस ने शहर के वर्मा मार्केट से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित का मेडिकल परीक्षण कराया और फिर पुलिस उसे अपने साथ मुंबई लेकर रवाना हो गई।