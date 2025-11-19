बिना तलाक दूसरी महिला को साथ रखता है सिपाही पति, पत्नी भी आरक्षी...मौके पर पहुंच खड़ा किया हंगामा

जागरण संवाददाता, शामली। शहर के एक मुहल्ला में एक सिपाही की पत्नी पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि उसका पति दूसरी महिला के साथ रह रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर शांत किया। प्रकरण में किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई। पति शामली और महिला मुजफ्फरनगर में बतौर महिला आरक्षी तैनात हैं।

मंगलवार की देर रात एक महिला जो मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस में आरक्षी के पद पर तैनात बताई गई। वह शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले में पहुंची और एक मकान के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। महिला ने पति पर बिना तलाक हुए दूसरी महिला के साथ रहने का आरोप लगाकर हंगामा किया। महिला ने बताया कि उसका पति शामली पुलिस में तैनात है और शामली में दूसरी महिला के साथ रह रहा है।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में मकान का गेट खुलवाया गया। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। इस बीच सिपाही और उसकी पत्नी के बीच खूब नोंकझोंक भी हुई। महिला सिपाही का कहना है कि उसकी शादी तीन दिसंबर 2017 को बुलंदशहर में हुई थी। दोनों का साढ़े छह साल का बेटा उसकी ही देखरेख में रहता है। इसके बावजूद सिपाही दूसरी महिला के साथ रह रहा है। पुलिस के समझाने पर पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पहनकर बाहर आया और पत्नी को धमकाता रहा। बाद में पुलिस उन्हें अपने साथ कोतवाली में ले गई। हालांकि इस प्रकरण में किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई।