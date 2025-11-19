Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिना तलाक दूसरी महिला को साथ रखता है सिपाही पति, पत्नी भी आरक्षी...मौके पर पहुंच खड़ा किया हंगामा

    By Akash Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:52 PM (IST)

    सिपाही पति के अवैध संबंध का मामला सामने आया है। सिपाही पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ देखकर हंगामा किया। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि बुधवार शाम तक भी किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    सिपाही पति के अवैध संबंध का मामला सामने आया है। सिपाही पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ देखकर हंगामा किया। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, शामली। शहर के एक मुहल्ला में एक सिपाही की पत्नी पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि उसका पति दूसरी महिला के साथ रह रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर शांत किया। प्रकरण में किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई। पति शामली और महिला मुजफ्फरनर में बतौर महिला आरक्षी तैनात हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार की देर रात एक महिला जो मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस में आरक्षी के पद पर तैनात बताई गई। वह शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले में पहुंची और एक मकान के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। महिला ने पति पर बिना तलाक हुए दूसरी महिला के साथ रहने का आरोप लगाकर हंगामा किया। महिला ने बताया कि उसका पति शामली पुलिस में तैनात है और शामली में दूसरी महिला के साथ रह रहा है।

    सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में मकान का गेट खुलवाया गया। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। इस बीच सिपाही और उसकी पत्नी के बीच खूब नोंकझोंक भी हुई। महिला सिपाही का कहना है कि उसकी शादी तीन दिसंबर 2017 को बुलंदशहर में हुई थी। दोनों का साढ़े छह साल का बेटा उसकी ही देखरेख में रहता है। इसके बावजूद सिपाही दूसरी महिला के साथ रह रहा है। पुलिस के समझाने पर पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पहनकर बाहर आया और पत्नी को धमकाता रहा। बाद में पुलिस उन्हें अपने साथ कोतवाली में ले गई। हालांकि इस प्रकरण में किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई।

    महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि पति बिना तलाक के उसकी सहमति के बिना दूसरी शादी कर रहा है, जो कानूनन अपराध है। थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी और दोनों पक्षों को समझाया गया। इस प्रकरण में बुधवार शाम तक भी किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई। महिला सिपाही ने जो मोबाइल नंबर दिया था वह भी अब बंद आ रहा है।