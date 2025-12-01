खादर के जंगल में पहुंचा पुलिस का अमला... खूब ड्रोन उड़ाया, लेकिन कोई हाथ न आया

संवाद सूत्र, झिंझाना, (शामली)। खादर के कई गांवों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीओ कैराना कई थाना प्रभारी और पीएसी के साथ गांव में पहुंचे और गांव के बाहरी छोर व डेरों के आसपास तलाशी अभियान चलाया। हालांकि सीओ का कहना है कि वह सामान्य क्षेत्र में गश्त किया गया। आगामी कोहरे के दौरान गांव के बाहरी छोर पर होने वाली घटनाओं के रोकथाम के लिए पुलिस ड्यूटी लगाने के लिए स्थान चिह्नित किए गए। उधर, सूत्रों की मानें तो किसी बड़े अपराधी की गिरफ्तारी के लिए टीम गई थी, लेकिन आरोपित पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका।

रविवार की दोपहर सीओ कैराना हेमंत कुमार पीएसी और झिंझाना, बाबरी, गढ़ीपुख्ता समेत कई थाना प्रभारियों के क्षेत्र झिंझाना खादर क्षेत्र के गांव याहियापुर के निकट पहुंचे और खेतों से होते हुए गांवों के बाहरी मार्ग से गुजरे। इस दौरान ड्रोन से भी कई डेरे और मकानों की जांच की गई। करीब 15 मिनट तक ड्रोन से क्षेत्र में निगरानी की गई। इसके बाद खेतों, गांव के बाहरी छोर से होते हुए पुलिस टीम वापस लौट गई।