खादर के जंगल में पहुंचा पुलिस का अमला... खूब ड्रोन उड़ाया, लेकिन कोई हाथ न आया
पुलिस टीम ने खादर के जंगल में अपराधियों की तलाश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पूरे जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, फिर भी कोई संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की खोज जारी रहेगी।
संवाद सूत्र, झिंझाना, (शामली)। खादर के कई गांवों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीओ कैराना कई थाना प्रभारी और पीएसी के साथ गांव में पहुंचे और गांव के बाहरी छोर व डेरों के आसपास तलाशी अभियान चलाया। हालांकि सीओ का कहना है कि वह सामान्य क्षेत्र में गश्त किया गया। आगामी कोहरे के दौरान गांव के बाहरी छोर पर होने वाली घटनाओं के रोकथाम के लिए पुलिस ड्यूटी लगाने के लिए स्थान चिह्नित किए गए। उधर, सूत्रों की मानें तो किसी बड़े अपराधी की गिरफ्तारी के लिए टीम गई थी, लेकिन आरोपित पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका।
रविवार की दोपहर सीओ कैराना हेमंत कुमार पीएसी और झिंझाना, बाबरी, गढ़ीपुख्ता समेत कई थाना प्रभारियों के क्षेत्र झिंझाना खादर क्षेत्र के गांव याहियापुर के निकट पहुंचे और खेतों से होते हुए गांवों के बाहरी मार्ग से गुजरे। इस दौरान ड्रोन से भी कई डेरे और मकानों की जांच की गई। करीब 15 मिनट तक ड्रोन से क्षेत्र में निगरानी की गई। इसके बाद खेतों, गांव के बाहरी छोर से होते हुए पुलिस टीम वापस लौट गई।
सीओ कैराना हेमंत कुमार ने बताया कि आगामी कोहरे के दौरान डकैती जैसी घटनाएं न हों, इसलिए लिए कई स्थानों को चिह्नित कर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई। गांव के बाहरी छोर, खादर में कई स्थानों पर पुलिस का गश्त बढ़ाया गया है। सामान्य रूप से ही वह फोर्स के साथ क्षेत्र में गए थे। टीम में मौजूद कुछ थाना प्रभारियों ने डेरा के आसपास कई मकानों में भी पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। इसके बाद टीम वापस लौट गई। सूत्रों की माने तो पुलिस किसी शराब तस्कर की तलाश में दबिश देने पहुंची थी, लेकिन तस्कर पुलिस के पहुंचने से पहले ही खेतों के रास्ते फरार हो गया।
