    UP Panchayat Chunav : कंप्यूटराइज्ड वोटर लिस्ट अब 10 दिसंबर तक, यह है अपडेट

    By Anuj Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:22 PM (IST)

    शामली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण की तिथि बदल गई है। अब अंतिम सूची का प्रकाशन 6 फरवरी को होगा। जिला निर्वाचन विभाग 10 दिसंबर तक कंप्यूटराइज्ड मतदाता सूची तैयार करेगा। 23 दिसंबर को अंतिम सूची प्रकाशित होगी और 30 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरा करने वाले भी आवेदन कर सकेंगे।

    जागरण संवाददाता, शामली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2026 के मद्देनजर निर्वाचन नामावली का वृहद पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने अब इसकी तिथि में बदलाव किया है। पहले अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जहां 15 जनवरी को निर्धारित था, वहीं अब नवीन तिथि के अनुसार छह फरवरी को प्रकाशित किया जाएगा। जिला निर्वाचन विभाग अब कंप्यूटराइज्ड मतदाता सूची 10 दिसंबर तक तैयार कराएगा।

    आयोग के नवीन कार्यक्रम के अनुसार अब पंचायत चुनाव के लिए आगामी 23 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 30 दिसंबर तक इसका निरीक्षण किया जाएगा। इसी अवधि में नागरिकों से दावे व आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। एक जनवरी-2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवाओं को मतदाता बनाने को आवेदन फार्म लिए जाएंगे। एडीओ पंचायत जसवंत सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर से छह जनवरी तक प्राप्त दावों व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, जबकि सात जनवरी से हस्तलिपि पांडुलिपि तैयार कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के यहां जमा किया जाएगा। बताया कि यह कार्य 12 जनवरी तक किया जाएगा।

    13 से 29 जनवरी के बीच में नए मतदाताओं की पूरक सूची कंप्यूटर सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद निर्वाचक नामावली की मूल सूची को स्थान दिया जाएगा। 30 जनवरी से पांच फरवरी के बीच मतदान केंद्र, मतदेय स्थल, मतदाताओं की क्रमांक संख्या, विभिन्न वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची को डाउनलोड, फोटो प्रति निकाली जाएगी। जिसके बाद छह फरवरी को निर्वाचक नामावली को जनसामान्य के लिए प्रकाशित कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया कि पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण अभियान का समय सारिणी में परिवर्तन किया जा चुका है। 15 जनवरी के स्थान पर अब छह फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कराया जा सकेगा।

    एसडीएम से 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग
    कैराना : नगर पालिका परिषद कैराना के वार्ड संख्या-15 के सभासद शगुन मित्तल समेत कई लोगों ने एसडीएम को पत्र देकर वर्ष 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग की है, जिसमें उनके नाम दर्ज है। गुरुवार को कस्बे के मुहल्ला सरावज्ञान आलदरम्यान निवासी शगुन मित्तल एडवोकेट, दीपक कुमार, प्रदीप कुमार, संजय सिंघल, राजीव सिंघल, संदीप जिंदल, मुकेश वर्मा, सुखबीर सिंह, संदीप वर्मा आदि ने एसडीएम कैराना को पत्र दिया। बताया कि 40 परिवार, जिनमें 250 मतदाता शामिल हैं। वह पूर्वजों के समय से ही अपने पैतृक मकानों में रह रहे है। वह निरंतर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते आ रहे है, लेकिन वर्ष-2003 की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है। सूची में नाम शामिल नहीं होने की वजह से एसआइआर फार्म भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।