नेपाल और बिहार की महिलाएं कर रही ट्रेनों से अफीम की तस्करी, तलाश शुरू

जागरण संवाददाता, शामली। तस्करों ने दिल्ली एनसीआर, हरियाणा में ड्रग्स की तस्करी के लिए नया प्लान बनाया है अब तस्कर नेपाल और बिहार की मूल निवासी महिलाओं से अफीम तस्करी करा रहा है। महिलाएं तस्करी के लिए अधिकतर ट्रेनों में सफर करती है। उनका मानना है कि ट्रेनों में चेकिंग कम होती है। मेरठ एएनटीएफ की टीम और बाबरी पुलिस ने तीन तस्कर पकड़े थे। जिन्होंने पूछताछ के दौरान यह जानकारी दी। शुक्रवार को मेरठ एएनटीएफ की टीम ने बाबरी पुलिस के साथ पानीपत-खटीमा हाईवे से कार सवार तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। कार की चेकिंग की गई कार में से ढ़ाई किलो अफीम बरामद हुई। धीरेंद्र पुत्र रामकुमार, रजनीश पुत्र रामकुमार निवासी गांव बागडु खुर्द थाना सफीदो जिला जिंद हरियाणा और शहीद पुत्र सलीमुद्दीन निवासी बडौत जिला बागपत बताया था।

पुलिस के अनुसार तीनों आरोपितों से टीम ने बरामद की गई अफीम की कीमत 26 लाख रुपये है। एएनटीएफ के उपनिरीक्षक तुषार सिंह ने बताया कि आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें एक व्यक्ति नेपाल, बिहार के रास्ते अफीम मंगाकर देता है और नेपाल और बिहार की महिलाएं ट्रेन के माध्यम से अफीम लेकर आती है।

शुक्रवार को भी हरिद्वार के लक्सर रेलवे स्टेशन के पास महिलाओं ने ही अफीम लाकर दी थी। इसके बाद महिलाएं वापस चली गई। वह तीनों अफीम लेकर शामली की ओर आ रहे थे। इस अफीम की सप्लाई दिल्ली एनसीआर में होनी थी।

शनिवार को तीनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से जेल भेज दिया गया। अब बाबरी पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने उक्त महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। जिससे नशा तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और समस्त महिलाओं को गिरफ्तार किया जा सके।

करनाल जेल में हुई दोस्ती और नेपाल से जोड़ लिया नशा तस्करी का खेल एएनटीएफ की पूछताछ में आरोपित शाहिद ने बताया कि वह चरस तस्करी के प्रकरण में करनाल जेल में बंद था। वहां नेपाल निवासी एक तस्कर से उसकी दोस्ती हुई थी। इस बीच धीरेंद्र दवाई सप्लाई के मामले में जेल आया।