Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुख्यात फुरकान की पत्नी गिरफ्तार, 23 लाख रुपये की स्मैक बरामद

    By Sudheer Chaudhary Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:34 AM (IST)

    कैराना पुलिस ने 'ऑपरेशन सवेरा' के तहत कुख्यात बदमाश फुरकान की पत्नी रेशमा को 233 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 23 लाख रुपये आंकी गई है। रेशमा बरेली से स्मैक लाकर कैराना और हरियाणा में सप्लाई करती थी। फुरकान पहले से ही नशा तस्करी के आरोप में जेल में है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, जागरण, कैराना। कोतवाली पुलिस ने आपरेशन सवेरा के तहत कुख्यात बदमाश फुरकान की पत्नी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 233 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पकड़ी गई स्मैक की अनुमानित कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 23 लाख रुपये बताई गई है। गिरफ्तार महिला तस्कर काे पुलिस ने जेल भेज दिया।

    अभियान सवेरा के तहत कैराना पुलिस ने बुधवार को एक महिला मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। महिला ने पूछताछ में अपना नाम रेशमा निवासी मुहल्ला आर्यपुरी कस्बा कैराना बताया। गिरफ्तार महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस द्वारा पकड़ी गई स्मैक की अनुमानित कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 23 लाख रुपये है। जेल भेजी गई महिला तस्कर कुख्यात बदमाश फुरकान की पत्नी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह पहले भी मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में जेल जा चुकी है। पूछताछ में बताया कि महिला ने बताया कि वह बरेली से स्मैक मंगाती है। इसके बाद कैराना और हरियाणा में सप्लाई करती है। वहीं, कुख्यात फुरकान मुकीम काला गैंग का शूटर है। फिलहाल वह नशा तस्करी के आरोप में जेल में बंद है।