कुख्यात फुरकान की पत्नी गिरफ्तार, 23 लाख रुपये की स्मैक बरामद

संवाद सूत्र, जागरण, कैराना। कोतवाली पुलिस ने आपरेशन सवेरा के तहत कुख्यात बदमाश फुरकान की पत्नी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 233 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पकड़ी गई स्मैक की अनुमानित कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 23 लाख रुपये बताई गई है। गिरफ्तार महिला तस्कर काे पुलिस ने जेल भेज दिया।



अभियान सवेरा के तहत कैराना पुलिस ने बुधवार को एक महिला मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। महिला ने पूछताछ में अपना नाम रेशमा निवासी मुहल्ला आर्यपुरी कस्बा कैराना बताया। गिरफ्तार महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस द्वारा पकड़ी गई स्मैक की अनुमानित कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 23 लाख रुपये है। जेल भेजी गई महिला तस्कर कुख्यात बदमाश फुरकान की पत्नी है।