राष्ट्रीय निशानेबाज पीयूष शर्मा यूपी पुलिस में बने उप निरीक्षक, नियुक्त हुए थे कांस्टेबल अब मिली पदोन्नति

जागरण संवाददाता, शामली। गांव मादलपुर निवासी किसान मुकेश शर्मा के बेटे और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज पीयूष शर्मा पदोन्नति पाकर उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक बन गए हैं।

शामली राइफल क्लब में निशानेबाजी का प्रशिक्षण लेने वाले पीयूष वर्ष 2023 में शूटिंग ट्रायल के माध्यम से खेल कोटे से पुलिस में कांस्टेबल नियुक्त हुए थे। राइफल क्लब पर उनका स्वागत किया गया।

रविवार को शामली राइफल क्लब के अध्यक्ष मुकेश चौधरी ने बताया कि पीयूष शर्मा ने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। वह तीन बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जून माह में जर्मनी में आयोजित जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था।