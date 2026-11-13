शामली के वेदांश कालखंडे का चयन चंडीगढ़ की अंडर-16 क्रिकेट टीम में, 14 से शुरू होंगे प्रतियोगिता के मुकाबले

जागरण संवाददाता, शामली। जनपद के गांव सिंभालका निवासी वेदांश कालखंडे का चयन चंडीगढ़ की अंडर-16 क्रिकेट टीम में हुआ है। वेदांश को विजय मर्चेंट ट्राफी के लिए चंडीगढ़ की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। प्रतियोगिता के मुकाबले 14 नवंबर से कर्नाटक में शुरू होंगे। वेदांश के चयन और कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने से परिवार के साथ ही क्षेत्र के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है।

शामली के गांव सिंभालका निवासी वेदांश के पिता सचिन कालखंडे चंडीगढ़ में पुलिस में हैं। वेदांश के चयन की जानकारी मिलने पर स्वजन और शुभचिंतकों ने खुशी जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। शुक्रवार को शामली क्रिकेट अकादमी में भी खुशी मनाई गई। इस दौरान उनके वेदांश के बाबा ओमपाल कालखंडे, विनय कुमार, नागेंद्र खैवाल, सचिन कालखंडे, जवाहर तोमर, आशीष पंवार, कोच राकी देशवाल आदि मौजूद रहे।

ओबीसी मोर्चे की नई कार्यकारिणी घोषित

शामली : भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम यूपी क्षेत्र में संगठन को धार देते हुए ओबीसी मोर्चे की नई कार्यकारिणी घोषित की है। इसमें शामली के चेहरे डा. कपिल पंवार को क्षेत्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस घोषणा के बाद से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह है। डा. कपिल पंवार लंबे समय से पार्टी के मीडिया प्रबंधन और जनसंपर्क के कार्यों में जुटे रहे हैं।