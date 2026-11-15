असम राइफल्स के जांबाजों को नुरवी प्रोडक्शंस का संगीतमय सलाम, देशभक्ति गीत 'सरहदों के रखवाले' रिलीज

जागरण न्यूज नेटवर्क, मुंबई। सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, वीरता और अटूट समर्पण को पर्दे और संगीत के माध्यम से सलाम करना हमेशा से एक सराहनीय कदम रहा है। इसी कड़ी में, नुरवी प्रोडक्शंस ने देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स में से एक असम राइफल्स के वीर जवानों को एक बेहद खास और भावुक कर देने वाली संगीतमय श्रद्धांजलि दी है।

इस विशेष देशभक्ति गीत को असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने बल के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान भव्य तरीके से लॉन्च किया। संगीत के जरिए जवानों के बलिदान को सलाम असम राइफल्स के जवानों के त्याग और निस्वार्थ सेवा को समर्पित यह गीत उस जज्बे और प्रतिबद्धता को बखूबी बयां करता है, जो इस बल की पहचान है। लॉन्चिंग इवेंट के दौरान जब यह गाना बजा, तो वहां मौजूद सैनिकों और गणमान्य अतिथियों के चेहरे पर गर्व और उत्साह साफ झलक रहा था। गीत के बोल और धुन ने वहां उपस्थित हर शख्स के दिल को छू लिया।

यादगार है यह योगदान इस खास पहल को लेकर अपनी भावनाएं साझा करते हुए नुरवी ग्रुप के चेयरमैन श्री रवि रंजन चौबे ने कहा, 'नुरवी प्रोडक्शंस के लिए यह बेहद गर्व और सम्मान की बात है कि हम असम राइफल्स के वीर जवानों को यह संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके साहस और देश की रक्षा के प्रति अटूट समर्पण का सम्मान किया जाना चाहिए।

इस गीत के माध्यम से हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते थे, जो शब्दों से परे जाकर सीधे दिलों तक पहुंचे। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे नागरिकों में देशभक्ति की भावना और गहरी होगी। इस अवसर पर असम राइफल्स की ओर से श्री रवि रंजन चौबे को उनके इस सराहनीय योगदान और विशेष पहल के लिए सम्मानित भी किया गया। यह पल नुरवी प्रोडक्शंस और उनकी पूरी टीम के लिए बेहद यादगार रहा।

नागरिकों तक पहुंचे देशभक्ति का संदेश नुरवी प्रोडक्शंस का यह प्रयास सिर्फ एक गाना लॉन्च करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए वे देशभक्ति के इस संदेश को सशस्त्र बलों के दायरे से निकालकर देश के आम नागरिकों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस पहल का उद्देश्य हर देशवासी को उन जवानों के बलिदान की याद दिलाना है जो सरहद से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक हर परिस्थिति में देश की रक्षा में तैनात रहते हैं।