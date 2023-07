पलायन के लिए सुर्खियों में आए कैराना ने दिया भाईचारे का संदेश, मुस्लिम समाज ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा

Kanwar Yatra Sawan Ki Shivratri कैराना में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। कांधला तिराहे पर पानी की बोतलें व फल किए वितरित। डीएम एसएसपी एडीएम एएसपी व एसडीएम भी हुए शामिल। कांवड़ यात्रा के दौरान यहां से गुजरने वाले कांवड़ियों का इस तरह से स्वागत कर पूरे प्रदेश में भाईचारे और एकता की मिसाल पेश की गई है।

Kanwar Yatra: कैराना में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल।

संवाद सूत्र, कैराना। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे व एकता की मिशाल पेश करते हुए हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर आने वाले कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें फल व वितरित किए। आयोजित कार्यक्रम में डीएम रवींद्र सिंह व एसएसपी अभिषेक सहित जिले के तमाम अधिकारियों ने शिवभक्तों का फूल माला पहनाकर व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सुर्खियों में रहा था कैराना गत वर्ष 2014 में गुंडागर्दी, रंगदारी, हत्या व लूटपाट की घटनाएं बढ़ने के कारण नगर से हुए पलायन के लिए कैराना देश विदेश तक खूब सुर्खियों में रहा। भाजपा शासन में क्राइम खत्म होने के बाद व्यापारियों व आमजन को राहत पहुँची है। शुक्रवार को नगर के अति सवेदनशील प्वाइंट कांधला तिराहे पर नपा अध्यक्ष शमशाद अहमन्द के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के दर्जनों लोगों ने श्रावण मास में हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश दिया देते हुए। शिवभक्तों पर बरसाए फूल हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर हरियाणा, राजस्थान व पंजाब की ओर अपने गंतव्य को बढ़ते हुए शिव भक्तों पर फूल बरसा कर उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा शिव भक्तों को पानी की बोतले व केले वितरित कर धर्म लाभ उठाया। दूसरी ओर कार्यक्रम में आमंत्रित डीएम रवींद्र सिंह व एसएसपी अभिषेक ने पहुंचकर शिवभक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा कर फल व पानी वितरित कराया। इस दौरान पहले से मौजूद एडीएम संतोष कुमार सिंह, एएसपी ओपी सिंह ने मुस्लिम समुदाय के लोगों संग आयोजित भव्य कार्यक्रम शुभारंभ कराकर धर्मलाभ उठाया। एसडीएम निकिता शर्मा, सीओ अमरदीप कुमार मौर्य व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विपिन मौर्य व नगरपालिका स्टाफ मौजूद रहा।

