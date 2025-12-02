Language
    सवा लाख का इनामी बदमाश मिथुन पुलिस मुठभेड़ में ढेर, कार्बाइन व इटली मेड पिस्टल बरामद

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:50 AM (IST)

    एक सिपाही घायल कार्बाइन और पिस्टल बरामद

    शामली : झिंझाना थाना क्षेत्र में मंसूरा-वेदखेड़ी मार्ग पर सोमवार देर रात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सवा लाख का इनामी बदमाश मारा गया। एक सिपाही घायल हो गया। बदमाश के पास से एक कार्बाइन और एक मेड इन इटली पिस्टल बरामद हुई है। एक बदमाश मौके से फरार हो गया।

    झिंझाना पुलिस को सोमवार रात साढ़े 11 बजे सूचना मिली कि एक लाख का इनामी बदमाश क्षेत्र में ही खेत में छिपा है। पुलिस व एसओजी की टीम ने मंसूरा बीबीपुर रोड पर किसान सतीश के खेत की घेराबंदी की। इस दौरान दो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एसओजी का सिपाही हरविंदर गोली लगने से घायल हो गया। थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना और एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली फंस गई। दोनों बाल बाल बचे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश ढेर हो गया, दूसरा फरार हो गया। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि बदमाश की पहचान मिथुन पुत्र बिल्लू गांव अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जिला शामली के रूप में हुई। एसपी ने बताया कि मिथुन पर शामली से एक लाख और बागपत से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। कांवड़ यात्रा के दौरान उसने बागपत में महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से वह लगातार अपराध करता रहा। मिथुन पंजाब, साउथ दिल्ली समेत कई राज्यों में शरण लेता था। शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सहित कई जिलों में घटनाओं को अंजाम देता था। मिथुन गिरोह ने तमिलनाडु में भी 20 से अधिक लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। बदमाश के खिलाफ पहला मुकदमा मारपीट का दर्ज हुआ था। फिलहाल आरोपित पंजाब में रहता था और घटनाओं को अंजाम देने के लिए अन्य प्रदेशों में जाता था।

    दोनों शराब पी रहे थे

    सतीश के खेत में घटनास्थल से पुलिस को शराब की बोतल, नमकीन, एक बाइक भी मिली है। आरोपित झोपड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे, तभी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई।