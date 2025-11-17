शामली में होगी मिशन देशभक्ति स्काउटिंग की शुरुआत, 6 शिक्षकों ने गोवा में लिया प्रशिक्षण
शामली के छह शिक्षकों ने गोवा में मिशन देशभक्ति स्काउटिंग कैंप में भाग लिया। उन्होंने मुश्किल समय में एकजुट होकर देश के लिए काम करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कैंप में राष्ट्र ध्वज का सम्मान, सेवा, टीम भावना और अनुशासन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने छात्रों से स्काउट एंड गाइड में शामिल होने का आह्वान किया।
जागरण संवाददाता, शामली। गोवा में आयोजित स्काउट-गाइड के मिशन देशभक्ति स्काउटिंग कैंप में शामली के परिषदीय विद्यालयों के छह शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। कैंप पूरा करने के बाद वह गोवा से वापस लौट रहे है। जल्द ही शामली के परिषदीय विद्यालयों में मिशन देशभक्ति स्काउटिंग की शुरूआत होगी।
13 नवंबर से 17 नवंबर तक गोवा में भारत स्काउट गाइड की ओर से गोवा नेशनल एडवेंचर कोर्स का आयोजन किया गया। इसमें शामली से शिक्षिका पूनम तोमर के नेतृत्व में शिक्षिका नीरू नैन, शिक्षक प्रमेंद्र कुमार, रोहित जट राणा, विनय भाल, सुनील पंवार ने प्रतिभाग करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किया।
कैंप में प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे मुश्किल समय में भी एकजुट होकर देश के लिए काम किया जाता है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, बल्कि एक दोस्त बनाने वाला समूह है जो तुम्हें सिखाता है कैसे बहादुर बनें, बिना डरे मुश्किलों का सामना करना। कैसे सबकी मदद करें दूसरों के काम आना और अच्छे नागरिक बनना, कैसे प्रकृति को समझें पेड़-पौधों और जानवरों से दोस्ती करना, कैसे टीम में काम करें।
साथ मिलकर खेलने और सीखने की जानकारी दी गई। कैंप के दौरान राष्ट्र ध्वज का सम्मान, सेवा ही धर्म, टीम भावना और अनुशासन, प्रकृति प्रेम आदि बिंदुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। सोमवार को शामली के छह शिक्षकों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।
पूनम तोमर ने बताया कि शामली के अलावा विभिन्न प्रदेशों से भी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने कैंप में प्रतिभाग किया। इस कोर्स के समन्वयक राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा रहे। अब यह शिक्षक शामली पहुंचने के बाद परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को स्काउटिंग की राष्ट्रीय भावना से जोडेंगे।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लता राठौर ने जनपद के सभी परिषदीय विद्यालय के छात्रों से आह्वान किया है कि स्काउट एंड गाइड सिर्फ खेल नहीं, बल्कि देश को समर्पित होने का पहला कदम है। गोवा से चलने के बाद मंगलवार शाम तक समस्त शिक्षक शामली पहुंचेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।