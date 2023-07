Shamli News: प्यार के लिए छोड़ा मुस्लिम धर्म, रूपक से शादी के लिए शानम से बनी शालिनी, सात फेरे संग लिए सात वचन

Shamli News In Hindi प्यार के लिए मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म बदला और शादी की। ये मामला चर्चाओं में है। झिंझाना क्षेत्र के मामले में पुलिस ने शनिवार को बरामद की थी युवती। युवक के अपहरण के मामले में तीन आरोपित जा चुके हैं जेल। युवती ने मतांतरण के बाद प्रेमी संग शादी कर ली। अदालत में बयान के बाद मंदिर में की शादी।

Shamli News In Hindi: रूपक से शादी के लिए शानम से बनी शालिनी, लिए सात फेरे

