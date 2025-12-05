देरी से पहुंची तो छात्रा को परीक्षा से रोका...ABVP ने जड़ दिया कॉलेज गेट पर ताला, मामला बढ़ा तो बुलानी पड़ गई पुलिस

जागरण संवाददाता, शामली। 45 मिनट देरी से कॉलेज पहुंचने पर छात्रा को परीक्षा में नहीं बैठने दिया। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कॉलेज में धरना देते हुए हंगामा किया। कुछ देर के लिए तालाबंदी भी कर दी थी।

कॉलेज प्रशासन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला समझा-बुझाकर शांत किया गया। छात्रों और शिक्षक के बीच नोकझोंक भी हुई थी। गांव लालूखेड़ी निवासी प्रिया शहर के माजरा रोड स्थित वीवी पीजी कॉलेज में बीकाम की छात्रा है।

गुरुवार को उसकी परीक्षा सुबह नौ बजे से थी। कॉलेज प्रशासन के अनुसार प्रिया कॉलेज में 09:45 पर पहुंची, जबकि प्रिया के अनुसार वह 09:36 पर कॉलेज में पहुंच गई थी। इसके बाद कॉलेज के शिक्षकों ने उसे देर से आने का हवाला देते हुए कॉलेज में एंट्री देने से इनकार कर दिया।

कॉलेज गेट पर किया गया हंगामा छात्रा ने मामले की जानकारी अभाविप के पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य मौके पर पहुंच गए और छात्रा को अनुमति नहीं देने पर कॉलेज गेट पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होता देखकर कॉलेज प्राचार्य मौके पर पहुंचे और छात्र नेताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे छात्रा को प्रवेश देने की मांग पर अड़ गए।

प्राचार्य सुधीर कुमार ने बताया कि यूनिवर्सिटी के आदेश हैं कि परीक्षा के दौरान नौ बजे कॉलेज का गेट बंद हो जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश कोई छात्र-छात्रा को देर हो जाए तो उसके लिए साढ़े नौ बजे तक एंट्री दी जा सकती है, लेकिन उक्त छात्रा करीब 45 मिनट देर से कॉलेज में परीक्षा देने पहुंची थी।

इस कारण उसे एंट्री करने से रोक दिया गया। ऐसे में कॉलेज में हंगामा या नारेबाजी करने से अन्य छात्र-छात्राओं की परीक्षा में बाधा उत्पन्न हुई थी। इस दौरान प्राचार्य व छात्र नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद अभाविप नेताओं ने कॉलेज गेट पर ताला लगाकर हंगामा व नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई।