मेरठ और शामली से करनाल जाने वाले ध्यान दें! पुलिस ने भारी वाहनों पर लगाया प्रतिबंध; वैकल्पिक मार्ग का करें इस्तेमाल

जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणा के करनाल में पांच नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए शामली से करनाल की ओर जाने वाले भारी वाहनों के आवागमन पर गुरुवार रात आठ बजे तक रोक लगा दी गई है।

मेरठ और शामली की ओर से करनाल जाने वाले किसी भी भारी वाहन को इस अवधि में करनाल की सीमा में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए शामली-बिड़ौली बार्डर पर स्थित चेकपोस्ट से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बुधवार को एसपी एनपी सिंह ने बताया कि चार नवंबर की रात आठ बजे से पांच नवंबर की रात आठ बजे तक भारी वाहनों के करनाल में प्रवेश पर रोक की गई है। इस दौरान बिड़ौली चेकपोस्ट के रास्ते कोई भी भारी वाहन करनाल की सीमा में दाखिल नहीं हो सकेगा। यह व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह के करनाल में प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए की गई है।