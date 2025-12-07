Language
    मेट्रो और सड़क निर्माण कार्य के लिए 400 युवकों की जरूरत है... भर्ती 10 दिसंबर को, आयु सीमा 18-35 वर्ष

    By Abhishek Kaushik Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    शामली जिले में 10 दिसंबर से रोजगार मेला शुरू हो रहा है। इस मेले में मेट्रो, सड़क और भवन निर्माण से जुड़े 400 पदों पर भर्ती की जाएगी। हेल्पर, इलेक्ट्री ...और पढ़ें

    शामली जिले में 10 दिसंबर से रोजगार मेला शुरू हो रहा है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, शामली। जिले में 10 दिसंबर से रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 400 युवाओं को मेट्रो, सड़क व भवन निर्माण से जुड़े कार्यों में नौकरी दिलाई जाएगी।

    जिला सेवायोजन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जनपद के बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 दिसंबर को मुरली मनोहर इंटर कालेज ईस्सोपुर टील, 11 दिसंबर को आरएसएस इंटर कालेज झिंझाना, 12 दिसंबर को लाला इंद्र प्रकाश जनता इंटर कालेज बाबरी, 15 दिसंबर को बाबू जवान सिंह इंटर कालेज खंद्रावली एवं 17 दिसंबर को वीवी इंटर कालेज शामली में रोजगार मेला लगाया जाएगा।

    मेला सुबह 10 से दो बजे तक रहेगा। रोजगार मेले में आरएसटी ग्रुप आफ सर्विस पूरे भारत के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू द्वारा अभ्यर्थी चयनित करेगी। मेट्रो, सड़क, बिल्डिंग निर्माण में कार्य के लिए कंपनी प्रतिनिधि राहुल कुमार 400 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन करेंगे। रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थियों को सेवायोजन विभाग की वेबसाइट रोजगार संगम पर सामान्य जाब सीकर के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

    रोजगार मेला में हेल्पर, स्टोर इंचार्ज, टेली कालर, साइट इंचार्ज, कंप्यूटर आपरेटर, सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, एचआर आदि पदों के लिए प्रतिभाग करने करने के लिए सभी पुरुष, महिला अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता आठवीं, हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, आइटीआइ, डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके लिए आयु सीमा 18-35 वर्ष निर्धारित की गई है।