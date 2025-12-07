मेट्रो और सड़क निर्माण कार्य के लिए 400 युवकों की जरूरत है... भर्ती 10 दिसंबर को, आयु सीमा 18-35 वर्ष

जागरण संवाददाता, शामली। जिले में 10 दिसंबर से रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 400 युवाओं को मेट्रो, सड़क व भवन निर्माण से जुड़े कार्यों में नौकरी दिलाई जाएगी। जिला सेवायोजन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जनपद के बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 दिसंबर को मुरली मनोहर इंटर कालेज ईस्सोपुर टील, 11 दिसंबर को आरएसएस इंटर कालेज झिंझाना, 12 दिसंबर को लाला इंद्र प्रकाश जनता इंटर कालेज बाबरी, 15 दिसंबर को बाबू जवान सिंह इंटर कालेज खंद्रावली एवं 17 दिसंबर को वीवी इंटर कालेज शामली में रोजगार मेला लगाया जाएगा।

मेला सुबह 10 से दो बजे तक रहेगा। रोजगार मेले में आरएसटी ग्रुप आफ सर्विस पूरे भारत के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू द्वारा अभ्यर्थी चयनित करेगी। मेट्रो, सड़क, बिल्डिंग निर्माण में कार्य के लिए कंपनी प्रतिनिधि राहुल कुमार 400 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन करेंगे। रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थियों को सेवायोजन विभाग की वेबसाइट रोजगार संगम पर सामान्य जाब सीकर के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।