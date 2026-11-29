जागरण संवाददाता, शामली। जलालाबाद में इस बार आलू की कम बुवाई का लाभ लहसुन को मिल रहा है। लगातार छह वर्ष से किसानों के लिए लहसुन की फसल लाभ का सौदा साबित हो रही है। इस बार क्षेत्र में लहसुन का रकबा डेढ़ गुना बढ़ा है और 2000 बीघा से अधिक होने का अनुमान है।

आलू के दाम में मंदी के चलते किसानों का इस फसल से मोहभंग हुआ है। कोल्ड स्टोरेज में आलू के बीज के स्टाक का खर्च भी किसानों को जेब से देना पड़ा। पिछले वर्ष आलू की बुवाई 2000 बीघा से अधिक थी, जो इस बार घटकर 1000 बीघा रह गई है।

वहीं, पिछले वर्ष खेत में खड़ा लहसुन 60 से 80 रुपये प्रति किलो एडवांस में बिका। कटाई के बाद दाम बढ़े तो लहसुन की फसल किसानों के लिए सोना बन गई। फसल का दाम 110 से 120 रुपये और आखिर तक 250 रुपये प्रति किलो तक पहुंचे।

लहसुन को कोल्ड स्टोरेज में रखने की जरूरत नहीं होती। किसान इसे निजी गोदाम में रखकर लाभकारी भाव मिलने पर बेचते हैं। वर्ष 2020 से इसकी फसल के दाम किसानों के लिए लाभदायक रहे हैं। जलालाबाद क्षेत्र में सुपर शंकर प्रजाति का चलन है और देश की मंडियों में इसकी मांग है। छह महीने की फसल में प्रति बीघा 10 कुंतल से अधिक उत्पादन होता है। लहसुन में कंपोस्ट और पोल्ट्री फार्म की बीट खाद डाली जाती है, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता।