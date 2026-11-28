जागरण संवाददाता, मधुबनी। किसानों की आय बढ़ाने और परंपरागत खेती में विविधता लाने के लिए उद्यान विभाग ने वर्ष 2026-27 में तीन योजनाओं का लक्ष्य तय किया है।

सूक्ष्म सिंचाई, टिश्यू कल्चर केला और उन्नत सब्जी-मसाला खेती के लिए कुल 1.04 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 300 एकड़ में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का लक्ष्य है।

अब तक 89.01 एकड़ के लिए आवेदन मिले हैं। एमआईडीएच योजना के तहत 100 हेक्टेयर में टिश्यू कल्चर केला की खेती के लिए 42 लाख रुपये तय किए गए हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 197 हेक्टेयर में उन्नत सब्जी और मसाला फसलों की खेती होगी। इसमें 50 हेक्टेयर में टमाटर, 25-25 हेक्टेयर में हल्दी, अदरक, खरीफ प्याज, मिर्च और पत्तागोभी तथा 20 हेक्टेयर में रबी प्याज शामिल हैं।