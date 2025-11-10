संदिग्ध आतंकियों में शामली का आजाद भी...मुजफ्फनगर से हासिल की हाफिज की तालीम, कोलकाता की जमात में भी रहा

जागरण संवाददाता, शामली। गुजरात में आतंकवादी निरोधी दस्ते ने जिन तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनमें एक शामली के झिंझाना का रहने वाला 20 वर्षीय आजाद भी शामिल है। आजाद दो दिन पहले ही अपने घर से बुढ़ाना जाने की बात कहकर गया था। स्वजन का कहना है कि गुजरात कैसे पहुंचा, जानकारी नहीं है। एटीएस की ओर से जानकारी मिलने के बाद खुफिया विभाग और पुलिस ने घर पहुंचकर जांच पड़ताल की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आजाद शामली के झिंझाना क्षेत्र के मुहल्ला शैखामैदान सलारा का रहने वाला है। आजाद के पिता सुलेमान ने बताया कि आजाद साल 2019 में ही मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना स्थित मदरसे में कुरान हाफिज की तालीम लेने चला गया था। वह वहीं रह रहा था। अगस्त 2025 में कोलकाता से 40 दिन की जमात पूरी करने के बाद घर आया था। तब से यहीं था। दो दिन पहले घर से बुढ़ाना जाने की बात कहकर निकला था।