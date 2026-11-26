संवाद सूत्र, कैराना (शामली)। सपा और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर जारी खींचतान के बीच इमरान मसूद के बयान पर कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक समाचार एजेंसी और एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि इमरान मसूद तो पहले से ही चिढ़े-चिढ़ाए हैं। वह लगातार टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। गठबंधन में इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। किसी को भी अहंकार से बचना चाहिए।

इकरा हसन ने कहा कि इमरान की नाराजगी का कोई तार्किक आधार नहीं है। सपा ने सीटों पर चर्चा के दौरान पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जिन सीटों पर उसके मौजूदा विधायक हैं, वे समझौते के दायरे से बाहर रहेंगी। इसी आधार पर पांच प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सपा ने कांग्रेस को 26 सीटों की सूची दी गई है, इनमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। इन सीटों में कांग्रेस के दो मौजूदा विधायकों की सीटें और चार ऐसी सीटें शामिल हैं, जहां उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है।