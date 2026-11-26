जागरण संवाददाता, सरधना (मेरठ)। सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री आजम खान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार और आजम खान को जिम्मेदार ठहराते हुए गंभीर आरोप लगाए।

भाजपा पूर्व विधायक संगीत सोम ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान निर्दोष लोगों की जान गई और तत्कालीन सरकार ने मरने वालों के वास्तविक आंकड़े छिपाए। दंगों की कीमत हिंदू परिवारों को चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि जब मुजफ्फरनगर में हिंसा हो रही थी। उस समय अखिलेश यादव सैफई में कार्यक्रम देख रहे थे और आजम खान थानों से आरोपितों को छुड़वाने का काम कर रहे थे। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी आजम खान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सवाल किया कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपये कहां से आए।

आरोप लगाया कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी को आतंकवाद का अड्डा बनाने का काम किया। अखिलेश यादव का हाथ माफिया के साथ है और समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन देशविरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वालों को भारत में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें ऐसे मुस्लिम पसंद हैं जो भारत में रहकर वंदेमातरम, जय हिंद और जय भारत बोलते हैं।

संगीत सोम ने अभिनेता शाहरुख खान का नाम लेते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत में भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं। साथ ही कहा कि जाट और राजपूत समाज में कोई मतभेद नहीं है और सभी 36 बिरादरी मिलकर काम करती हैं।

अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह कभी पंडितों तो कभी जाटों पर टिप्पणी करते हैं और राजपूत समाज के धुर विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि वोट बैंक टोपी पहनने से नहीं बनता। मुस्लिम समाज के लोग अपनी धार्मिक पहचान के प्रतीक के रूप में टोपी पहनते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टोपी क्यों पहनें।